Евросоюз даст финансы Молдавии, чтобы справиться с энергокризисом

Молдавия станет получателем крупнейшего за всю историю независимости пакета финансовой поддержки от Евросоюза, сумма которого составит 1,8 млрд. евро. Средства направят на проведение реформ, повышение энергоустойчивости и социальную помощь, включая жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Об этом сообщила президент страны Майя Санду во время встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, прибывшей с визитом в Кишинёв.
В рамках переговоров стороны обсудили шаги по интеграции Молдавии в ЕС и меры по стабилизации энергетического сектора. Санду уточнила, что часть средств пойдёт на компенсацию роста тарифов для населения и бизнеса, а поддержка Приднестровья выйдет за рамки экстренной помощи. Финансирование будет распределено поэтапно, при этом значительные инвестиции в ближайшие два года укрепят энергетическую инфраструктуру, снизив затраты для экономики и граждан.
Ранее из европейского гранта выделили 20 млн. евро для закупки газа в Приднестровье. Государственный оператор "Energocom" уже начал закупки на европейских биржах, а Молдавская ГРЭС возобновила работу, прекратив веерные отключения. Однако кризис, вызванный остановкой транзита российского газа через Украину и долгом перед "Газпромом", оставил регион без стабильного снабжения. Если Кишинёв переориентировался на европейские поставки, то Приднестровье столкнулось с полной изоляцией, что привело к отсутствию отопления в жилых домах на фоне зимних морозов.
Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель. Президент Республики Молдавии с 24 декабря 2020 года.
Марта Кос (словен. Marta Kos; род. 28 июня 1965, Шемпетер при Горици, Шемпетер-Вртойба) — словенская журналистка, дипломат и политический деятель. Заместитель председателя партии Движение «Свобода».
Приднестро́вье (рум. Transnistria, Nistrenia; укр. Придністров'я / Подністров'я) — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. Обычно под Приднестровьем подразумевается территория непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, лежащая преимущественно на левом берегу Днестра и целиком располагающаяся в пределах границ Молдавии.
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