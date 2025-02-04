Трамп настаивает, Дания сопротивляется: что будет с Гренландией?

Лидеры стран ЕС собрались на неформальный саммит в Брюсселе, их пригласил глава Евросовета Антониу Кошта. Встреча прошла на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Politico, председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Королевства Дания, суверенитета и неприкосновенности границ.
"Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС", — сказал Антониу Кошта на пресс-конференции в Брюсселе.
Издание отмечает, что генсек НАТО Марк Рютте, присутствовавший на заседании, предложил усилить безопасность арктической территории, разместив там войска альянса.
Ранее президент США неоднократно говорил о том, что остров должен быть передан США. В конце 2024 года Трамп назвал "необходимостью" для США присоединить Гренландию. Дания выступила резко против.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.
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