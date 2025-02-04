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Трамп настаивает, Дания сопротивляется: что будет с Гренландией?

1:05
Мир

Лидеры стран ЕС собрались на неформальный саммит в Брюсселе, их пригласил глава Евросовета Антониу Кошта. Встреча прошла на фоне давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Village of Tasiilaq; View from Hotel Angmagsallik
Фото: commons.wikimedia.org by Christine Zenino from Chicago, US, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Village of Tasiilaq; View from Hotel Angmagsallik

Как сообщает Politico, председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул важность сохранения территориальной целостности Королевства Дания, суверенитета и неприкосновенности границ.

"Помогать Дании отстаивать территориальную целостность Дании крайне важно для всех стран ЕС", — сказал Антониу Кошта на пресс-конференции в Брюсселе.

Издание отмечает, что генсек НАТО Марк Рютте, присутствовавший на заседании, предложил усилить безопасность арктической территории, разместив там войска альянса.

Ранее президент США неоднократно говорил о том, что остров должен быть передан США. В конце 2024 года Трамп назвал "необходимостью" для США присоединить Гренландию. Дания выступила резко против.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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