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Как Россия может экономически ослабить США: мнение эксперта

Анализ политолога Ростислава Ищенко, как Россия может изнурить США
Мир

Политолог Ростислав Ищенко рассказал о возможных способах экономического ослабления США без эскалации до ядерного конфликта. По его мнению, Россия, обладая самодостаточной экономикой, может ограничить возможности американской экспансии, что в долгосрочной перспективе создаст серьёзные проблемы для Штатов.

ВМС США
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo
ВМС США

Ищенко отметил, что экономика США построена на постоянном расширении, и её блокирование, в чём активно участвуют Россия и Китай, делает прежний формат существования Америки невозможным. Дополняя свой ответ на вопрос читателя издания "Военное дело", в таких условиях США окажутся перед выбором: либо провести масштабную и болезненную реформу экономики, которая займёт не менее десяти лет, либо начать ядерную войну. Однако последний вариант маловероятен, учитывая превосходство России в гиперзвуковых технологиях и системах противоракетной обороны.

Отвечая на вопрос о морских путях, эксперт подчеркнул, что задача заключается не в уничтожении американских торговых судов, а в вынужденном развёртывании военного флота США для их защиты. Это потребует огромных финансовых затрат, что станет дополнительным бременем для американской экономики. Ищенко напомнил, что США не могут обойтись без морской торговли, в отличие от России.

Также политолог привёл пример с хуситами, которые, несмотря на бомбардировки и попытки США обеспечить безопасность маршрутов через Красное море, продолжают создавать проблемы. По его словам, если подобных групп станет больше, это ещё сильнее осложнит ситуацию для Вашингтона.

Уточнения

Я́дерная война́ — потенциальный военный конфликт между государствами, владеющими ядерным оружием, с использованием ядерного и/или термоядерного оружия.
 

Ростисла́в Влади́мирович И́щенко (укр. Ростислав Володимирович Іщенко; род. 29 декабря 1965, Киев) — украинский и российский политолог, бывший украинский дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня». Некоторыми изданиями называется экспертом по «украинскому вопросу».
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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