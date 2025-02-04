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Трамп ввёл пошлины, а Китай ответил — конфликт набирает обороты

1:11
Мир

Китайские власти подали иск против США в соответствии с механизмами разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО), об этом сообщает China Daily со ссылкой на китайское министерство торговли.

Флаг Китая
Фото: Сайт Министерства иностранных дел РФ
Флаг Китая

Поводом для иска стало решение президента США Дональда Трампа, который подписал указ о введении дополнительных 10-процентных пошлин на всю китайскую продукцию.

В Министерстве торговли Китая заявили, что решение Трампа серьезно нарушает правила ВТО, и обвинили президента США в проведении протекционистской политики. В Министерстве торговли Китая подчеркнули, что действия американских властей подрывают сотрудничество между странами.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая. Президент США пообещал ввести пошлины и на товары из ЕС, допустил возможность введения пошлин и против товаров из Великобритании. 

4 февраля 2025 года Китай ввёл ответные пошлины на нефть, уголь, СПГ, сельскохозяйственную технику из США.

Уточнения

Американо-китайские отношения — дипломатические, политические и экономические отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире и, возможно, — самые важные двусторонние отношения в мире на сегодняшний день.
 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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