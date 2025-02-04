Пекин защищает интересы через международное право

Китай оправдал ответные меры на пошлины США

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Посольство Китая в Вашингтоне назвало ответные меры Пекина на американские тарифы законными и соответствующими международным нормам. В официальном заявлении подчеркнули, что действия КНР направлены на защиту национальных интересов и основаны на принципах многостороннего права.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Ранее китайские власти ввели дополнительные сборы на ряд товаров из США. С 10 февраля уголь и сжиженный газ облагаются 15% пошлиной, а нефть, сельхозтехника, автомобили с крупным двигателем и пикапы — 10%. Одновременно Китай инициировал процедуру разрешения спора через ВТО, оспаривая налоговую политику Вашингтона.

Эти шаги стали реакцией на указы Дональда Трампа, установившие 25% тарифы на большинство товаров из Канады и Мексики, а также 10% надбавку для китайского импорта. Исключение составили энергоносители из Канады, где ставка снижена до 10%. Кроме того, США отменили правило, разрешавшее беспошлинный ввоз товаров стоимостью до $800.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).



Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

