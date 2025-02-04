Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретный язык любви кошек: вот как питомец показывает, что именно вы — его хозяин
Вкусный и полезный: греческий йогурт должен быть на вашем столе каждый день
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Манипуляции с ценами на нефть: почему Трампу не удастся надавить на Россию
Эти ванны сделают кожу идеальной: 7 рецептов, которые превзойдут Клеопатру
Восстановление туризма после экологической катастрофы: реальный пример
Шведские эксперты рассказали, какие сладости вредят сердцу
Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно

Пекин защищает интересы через международное право

Китай оправдал ответные меры на пошлины США
1:09
Мир

Посольство Китая в Вашингтоне назвало ответные меры Пекина на американские тарифы законными и соответствующими международным нормам. В официальном заявлении подчеркнули, что действия КНР направлены на защиту национальных интересов и основаны на принципах многостороннего права.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Ранее китайские власти ввели дополнительные сборы на ряд товаров из США. С 10 февраля уголь и сжиженный газ облагаются 15% пошлиной, а нефть, сельхозтехника, автомобили с крупным двигателем и пикапы — 10%. Одновременно Китай инициировал процедуру разрешения спора через ВТО, оспаривая налоговую политику Вашингтона.

Эти шаги стали реакцией на указы Дональда Трампа, установившие 25% тарифы на большинство товаров из Канады и Мексики, а также 10% надбавку для китайского импорта. Исключение составили энергоносители из Канады, где ставка снижена до 10%. Кроме того, США отменили правило, разрешавшее беспошлинный ввоз товаров стоимостью до $800.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Недвижимость
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену Аудио 
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Еда и рецепты
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт Аудио 
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Авто
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Трамп и Шольц клюнули на приманку Зеленского, которая является блефом Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Открытая кухня: тренд ушел, и вот что пришло ему на смену
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Последние материалы
Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Кто на самом деле управляет климатом? Тайная власть микроскопических существ
Пилатес и калории: как тренировки помогают снижать вес
Как спасти пионы после неудачной пересадки: советы, которые вернут цветам здоровье
Кошка больше не тронет ваши цветы: простые способы отучить питомца от вредной привычки
Выбор радиаторов: сколько секций и каких нужно для комфортного тепла?
Американцы ожидают рост цен из-за торговой политики Трампа
Тонкие, но важные нюансы: как набрать вес и не получить проблемы с обменом веществ
Электромобиль или бензиновый авто? Разница в затратах вас удивит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.