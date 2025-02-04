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Неэффективные траты бюджета: Маск приводит ошеломляющие цифры

Маск о масштабах нецелевого расходования федерального бюджета
1:10
Мир

Американский бизнесмен Илон Маск заявил о масштабных финансовых нарушениях в государственном бюджете США.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

По его оценке, ежегодно около 700 млрд. долларов расходуется на сомнительные операции, а общий объём неэффективного использования средств превышает триллион долларов. Эти данные предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter)*, добавив, что подобные проблемы известны многим сотрудникам госструктур.

Ранее Маск высказывал мнение, что к 2026 году страна может сократить бюджетный дефицит на триллион долларов, что, по его словам, стимулирует экономическое развитие.

Однако текущая ситуация вызывает тревогу: действующий министр финансов США Скотт Бессент назвал расходы правительства рекордно высокими для мирного времени. По его словам, дефицит достиг 6,8-7% ВВП, а финансовая политика вышла из-под контроля, создавая риски для стабильности экономики.

*Запрещённый на территории РФ.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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