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Американцы опасаются роста цен из-за введения пошлин

Американцы ожидают рост цен из-за торговой политики Трампа
1:48
Мир

Согласно исследованию "YouGov", проведённому 3 февраля, среди более 3,3 тыс. совершеннолетних жителей США, значительная часть опрошенных ожидают роста цен на потребительские товары. Причиной этого респонденты называют новые таможенные пошлины, введённые администрацией Дональда Трампа на импорт из Канады, Мексики и Китая.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

Ранее президент подписал указы, устанавливающие дополнительные сборы на продукцию этих стран. Для канадских товаров, за исключением энергоресурсов, ставка составила 25%, а на энергоносители — 10%. Китайский импорт облагается 10%-ной надбавкой к действующим тарифам, а мексиканские товары — 25%. Однако в отношении Мексики действие пошлин временно приостановлено на месяц для ведения переговоров.

Опрошенные граждане выразили опасения: 67% уверены, что новые меры приведут к удорожанию привычных товаров. Лишь 4% респондентов предположили, что цены снизятся, а 17% не ожидают изменений. Оставшиеся 13% затруднились с прогнозом.

Расчёты на основе данных американской статистики показали, что ежегодные расходы домохозяйств из-за тарифов могут возрасти на 964 доллара. Критику в адрес политики Белого дома высказала газета "Wall Street Journal", назвав её "глупейшей торговой войной в истории" и способной спровоцировать ответные санкции со стороны Канады и Мексики. Издание также подчеркнуло, что подобные шаги вынудят торговых партнёров США искать альтернативные рынки, что негативно отразится на экономике.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (с 2017 по 2021 год) и 47-й президент США (с 20 января 2025 года).

Торговая война (англ. trade war), Торговый спор (нем. Handelsstreit) — торговое соперничество двух или более государств, проводящееся с целью захвата зарубежных рынков (наступательная торговая война) или предотвращения торговой «оккупации» национальной экономики (оборонительная торговая война).

 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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