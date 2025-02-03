Сближение России и США приводит к ещё большим разногласиям, — депутат Журова

Отношения России и США характеризуются длительной "вялотекущей" динамикой, при которой попытки сближения приводят к новым разногласиям. Об этом MoneyTimes. Ru рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.
По ее словам, отношения со Штатами остаются нестабильными на протяжении десятилетий.
Журова прокомментировала назначение нового посла, объяснив задержку не только политическими, но и объективными причинами в связи со сменой американского лидера. По словам депутата, отсутствие посла усложняет решение задач, связанных с защитой прав и интересов граждан России.
Журова добавила, что российских чиновников интересует, как быстро Трамп и его администрация вернутся к теме агремана.
"Ситуация с агреманом для посла России в США рассматривается не только как протокольный вопрос, но и как индикатор текущего состояния отношений между двумя странами, имеющими стратегическое влияние на мировую политику", — заключила Журова.
Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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