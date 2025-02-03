Сближение России и США приводит к ещё большим разногласиям, — депутат Журова

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

Отношения России и США характеризуются длительной "вялотекущей" динамикой, при которой попытки сближения приводят к новым разногласиям. Об этом MoneyTimes. Ru рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

По ее словам, отношения со Штатами остаются нестабильными на протяжении десятилетий.

Журова прокомментировала назначение нового посла, объяснив задержку не только политическими, но и объективными причинами в связи со сменой американского лидера. По словам депутата, отсутствие посла усложняет решение задач, связанных с защитой прав и интересов граждан России.

Журова добавила, что российских чиновников интересует, как быстро Трамп и его администрация вернутся к теме агремана.

"Ситуация с агреманом для посла России в США рассматривается не только как протокольный вопрос, но и как индикатор текущего состояния отношений между двумя странами, имеющими стратегическое влияние на мировую политику", — заключила Журова.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

