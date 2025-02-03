Вулин: «Протесты продолжатся, но без новых денег от США»

Протесты в Сербии: как скажется уход USAID?

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Приостановка финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID) в Сербии не окажет мгновенного влияния на продолжающиеся с ноября массовые протесты, однако позитивно оценивается руководством страны. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

По его словам, выделенные ранее средства активистам уже получены, а Евросоюз взял на себя поддержку структур, созданных при участии американского агентства. Вулин, ранее занимавший посты министра обороны, внутренних дел и главы контрразведки, выразил сомнения в полном уходе США из Сербии, отметив, что Вашингтон вряд ли откажется от инструментов влияния на политику Белграда.

Согласно данным агентства "Bloomberg Adria", с 2001 по 2024 год USAID инвестировал в сербские инициативы около 937 млн. долларов. Основными направлениями стали экономические реформы, укрепление демократических институтов, образование, здравоохранение и экология.

Во время пандемии COVID-19 агентство предоставило Сербии помощь на сумму свыше 9 млн. долларов. Основными направлениями стали экономические реформы, "укрепление демократических институтов", образование, здравоохранение и экология. В июле 2024 года стороны подписали дополнения к соглашениям, предусматривающие выделение ещё 18 млн. долларов на модернизацию госзакупок, защиту окружающей среды, энергобезопасность и поддержку СМИ.

В 2021 году на мероприятии по случаю 20-летия USAID в Сербии присутствовали экс-премьер Ана Брнабич (ныне спикер парламента) и действующий первый вице-премьер Ивица Дачич. Брнабич. К тому моменту объём вложений достиг 882 млн. долларов.

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, которое отвечало за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.



Алекса́ндр Вулин (серб. Александар Вулин; род. 1972, Нови-Сад, СФРЮ) — сербский государственный и политический деятель, директор Агентства безопасности и информирования с 1 декабря 2022 по 3 ноября 2023 года. Являлся министром обороны Сербии с 29 июня 2017 по 28 октября 2020 года и министром внутренних дел Сербии с 28 октября 2020 по 26 октября 2022 года.



