Проклятый этап — ученые Гарварда назвали год, после которого земля погрузилась в хаос

Исследования ученых Гарвардского университета позволили установить, что самым губительным годом в истории человечества стал 536 год нашей эры. В это время значительная часть Азии и вся Европа оказались погружены в темноту на целых 18 месяцев, что составляет полтора года.

Фото: commons.wikimedia.org by Hawaii Volcanoes National Park, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана Килауэа

Согласно данным, Солнце перестало оказывать привычное тепло и стало освещать Землю только еле заметными лучами, напоминая по своим функциям Луну. Средняя температура воздуха снизилась почти на 2,5 градуса, что оказало серьезное влияние на жизнь всех живых существ. Таким образом, 536 год стал самым холодным периодом за последние 2500 лет.

После этого начались массовые природные катастрофы, голод и эпидемии. Ученые отмечают, что изменение климата продолжилось, а одним из его последствий стала чума и голод, охватившие восточную часть Римской империи.

В 539 году произошло множество вулканических извержений в Исландии. Вулканический пепел заполнил атмосферу Земли, достигая аномальных уровней в 540 и 547 годах. Эти события в корне изменили климат и условия жизни на планете.

Уточнения

Гарвардский университет (Гарвард) — один из самых известных и престижных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.

