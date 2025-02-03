Революция внутри Америки — указы Трампа имеют историческое влияние

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Издание Sabah пишет о том, что решения Дональда Трампа, недавно вступившего в должность президента США, снова изменяет политический ландшафт страны. Его решения, которые уже называют революционными, вызвали широкий резонанс как внутри государства, так и за его пределами.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Новая политика американского лидера, по мнению издания, знаменует собой крушение прежнего порядка. Причем, как утверждает Sabah, главным вызовом для Америки в наступающую эпоху станет Европа, и именно ею в первую очередь займется новый президент.

Многие эксперты считают, что политика Трампа символизирует конец эпохи, известной как Pax Americana — времени доминирования Америки на мировой арене.

Западные аналитики, такие как Айво Х. Даалдер и Джеймс М. Линдсей, отмечают, что либеральный мировой порядок, созданный после Второй мировой войны под руководством США, больше не работает. Даже госсекретарь Трампа Марко Рубио назвал старую систему устаревшей и неспособной отвечать на современные вызовы.

Среди американцев указания Трампа пользуются все большей популярностью. Уровень его поддержки превысил 60%, чему способствовали принятые меры в отношении миграционной политики и запрет получения гражданства через так называемый "родильный туризм".

Особенно горячо обсуждаются реформы, связанные с отказом от принципов DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность). Президент уволил чиновников, отвечающих за реализацию этой программы, заявив, что она привела к обратной дискриминации. В качестве примера он указал на ситуацию, когда детям экс-президента Обамы уделялось больше внимания, чем бедным белым детям из сельских регионов. Это заявление вызвало отклик у широкой аудитории, которая сочла подобные подходы несправедливыми.

На фоне этих перемен многие аналитики говорят о Трампе как о символе разрушения прежней системы. Его инициативы затрагивают самые разные сферы: борьбу с миграционным кризисом, реформирование судебной системы, сокращение числа госслужащих, снижение налогов и даже противостояние так называемому "глубинному государству" в лице Пентагона, ФБР и ЦРУ.

Эти шаги укладываются в общую стратегию президента, направленную на пересмотр внутренних и внешних подходов США. Европа, как отмечают некоторые эксперты, станет основным вызовом для новой администрации, которой предстоит выстраивать отношения с союзниками заново.