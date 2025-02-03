Бобер-ландшафтный дизайнер — Чехия сэкономила 1,2 миллиона долларов благодаря природе

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В Чехии, на территории ландшафтного парка Брды, бобры неожиданно завершили проект, на который власти потратили бы годы. Всего за два дня эти животные возвели несколько плотин, выполнив работу по восстановлению местной экосистемы, сообщает чешский портал money. pl.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Yampolsky from Ekaterinburg, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бобёр (49894921727)

С 2018 года государственные лесные службы совместно с Управлением водных ресурсов Влтавы вели подготовку к реализации долгосрочного проекта по восстановлению реки Клабава. На него планировалось выделить 1,2 миллиона долларов, но из-за сложных переговоров о праве на землю процесс затянулся. Пока люди обсуждали детали, бобры действовали быстрее: они использовали молодые осины для строительства плотин, которые привели к заболачиванию территории.

В результате их работы удалось сэкономить около 30 миллионов чешских крон. Однако действия животных не обошлись без последствий. В некоторых местах вода затопила сельскохозяйственные угодья и даже повредила железнодорожное полотно.

Подобные случаи происходили и раньше. Например, в британском Пиккеринге в 2023 году бобры за три года возвели крупнейшую плотину в стране. Это спасло город от регулярных наводнений, которые ранее были вызваны бурными потоками воды с вересковых пустошей. Тогда животных специально подселили в лес на реке, чтобы они помогли справиться с проблемой.