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Русский характер в американском хоккее: в США восхитились любовью Овечкина к России

3:23
Мир

Александр Овечкин — не просто выдающийся спортсмен, но и яркая, харизматичная личность. Об этом говорится в статье на сайте Foxnews. Автор публикации отмечает, что хоккеист, выступающий в США, никогда не скрывал своей любви к России и дружеских отношений с президентом Владимиром Путиным.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

По мнению автора Foxnews, звезда "Вашингтон Кэпиталз" и НХЛ, Александр Овечкин, близок к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, который долгое время считался недостижимым — 894 шайбы, заброшенные за всю его карьеру.

В настоящее время на счету Овечкина 875 шайб. Только он, Гретцки и Горди Хоу входят в так называемый клуб "800 шайб". Учитывая, что в этом сезоне осталось сыграть всего 30 игр, а сам Овечкин пропустил 15 матчей из-за травмы, автор считает, что превзойти рекорд Гретцки в этом году будет сложно, если вообще возможно.

Однако, даже если это не произойдет сейчас, автор убежден, что в хоккейном мире нет никого, кто бы сомневался в том, что Овечкин побьет рекорд в начале следующего года и в дальнейшем забьет более 900 шайб, после чего этот рекорд, по мнению автора, не будет побит никогда.

Автор называет Овечкина феноменом, "каменной стеной в человеческом обличье" ростом метр девяносто и весом 104 килограмма. Он считает, что Овечкина можно включить в пятерку лучших игроков, когда-либо выступавших в НХЛ, наряду с Гретцки, Хоу, Бобби Орром и Марио Лемьё.

По мнению автора, Овечкин обладает неким загадочным фактором "It", который можно охарактеризовать словами "харизма" и "магнетизм", благодаря чему он стал всемирно известным, особенно у себя на родине, в России.

Автор делится своими воспоминаниями о том, как в подростковом возрасте мечтал играть в НХЛ. Ему повезло, и он был приглашен в одну из команд НХЛ и в несколько команд из низших лиг. Однако, отсутствие таланта и травма колена помешали ему осуществить эту мечту. Любовь к хоккею вдохновила автора, и он начал следить за невероятной карьерой Овечкина.

Спустя годы автор сменил сферу деятельности и оказался в Белом доме, где писал речи для двух президентов, а затем работал в Пентагоне, был пресс-секретарем у бывшего сенатора Боба Доула, вице-президентом фирмы по взаимодействию с органами государственной власти, а также директором в крупнейшей на тот момент в мире юридической фирме, где специализировался на вопросах политики и отношений с правительственными структурами.

Автор отмечает, что, обладая таким опытом, он смотрит на Овечкина совершенно другими глазами.

Автор подчеркивает, что любой, кто хоть немного следил за жизнью и карьерой Овечкина, знает, что это человек с характером. Он известен как замечательный муж, отец, друг, товарищ по команде и щедрый филантроп.

И, наконец, автор отмечает, что Овечкин прославился своей любовью к России и российскому народу, что, по мнению автора, является правильным и естественным.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин - российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз".

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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