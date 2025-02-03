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Где деньги, Лебовски? Украина не заметила многомиллиардную помощь США

1:34
Мир

Узурпатор  Владимир Зеленский заявил, что не знает, куда исчезла значительная часть финансовой помощи, предоставленной Соединенными Штатами Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинский президент Владимир Зеленский

Об этом сообщает Breitbart, отмечая, что американские читатели считают, что растрата государственных средств является распространенной проблемой как в Киеве, так и в Вашингтоне.

В интервью Associated Press Зеленский сообщил, что его страна получила около 76 миллиардов долларов помощи от США, в то время как, по официальным данным, Америка выделила на поддержку Украины 175 миллиардов долларов.

Зеленский отметил, что когда слышит заявления о предоставлении Украине сотен миллиардов долларов американской помощи, то, как президент воюющей страны, может сказать, что они получили чуть больше 75 миллиардов. Он уточнил, что речь идет не о наличных средствах, а о поставках вооружений на сумму около 70 миллиардов долларов. При этом он подчеркнул, что информация о получении Украиной 200 миллиардов долларов на поддержку армии не соответствует действительности, и он не знает, куда делись остальные деньги.

В статье также отмечается, что в Вашингтоне уже давно существуют опасения по поводу того, что многомиллиардная помощь Украине может создавать благоприятную почву для коррупции. Ссылаясь на данные Transparency International, издание сообщает, что Украина занимает одно из лидирующих мест в Европе по уровню коррупции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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