Уолл-стрит в красной зоне: Америка обвалила акции ряда компаний из-за введения пошлин

The Guardian: Уолл-стрит переживает период распродажи, обусловленный реакцией инвесторов на введение Соединенными Штатами пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
После открытия торгов в Нью-Йорке акции демонстрируют падение. Промышленный индекс Доу-Джонса, отражающий состояние 30 крупнейших компаний США, в начале торгов снизился на 1,26%, что составляет 561 пункт, достигнув отметки в 43 982 пункта.
Более широкий индекс S&P 500 также потерял более 1,6%, поскольку стоимость акций снизилась из-за введенных тарифов.
Ориентированный на технологический сектор индекс Nasdaq упал на 1,9%, а индекс Russell 2000, отражающий состояние малых американских компаний, на открытии торгов снизился на 2,4%.
Аналитик рынка City Index, Фавад Разакзада, отметил, что инвесторы заняли оборонительную позицию в сложившейся ситуации.
Он указал на общую тенденцию к отказу от рисков, преобладавшую в первой половине дня после объявления о торговых пошлинах.
Разакзада также подчеркнул, что времени для заключения потенциальной торговой сделки остается немного, учитывая, что пошлины в отношении Канады и Мексики вступят в силу уже завтра. Однако он добавил, что небольшой рост фьючерсов на американские акции и снижение курса доллара США по сравнению с предыдущими максимумами свидетельствуют о том, что инвесторы, вероятно, ожидают положительных новостей в итоге.
Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.
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