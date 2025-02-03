Политика лицемерия — Евросоюз в условиях торговой войны с США

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Европейские лидеры ясно дали понять, что Европейский союз будет готов принять ответные меры против Соединенных Штатов, если Дональд Трамп реализует свои намерения по введению пошлин на европейские товары, согласно материалу The Guardian.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Во время неформальной встречи в Брюсселе они неоднократно высказывались за сохранение спокойствия и подчеркивали важность сотрудничества между ЕС и США. В то же время они дали понять, что не будут избегать ответных мер в виде тарифов, если США первыми предпримут агрессивные действия в торговой сфере.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС, Кайя Каллас, заявила, что блок внимательно следит за заявлениями Трампа и готовится к возможному ответу, если это потребуется.

Однако она подчеркнула, что в торговых войнах не бывает победителей, и добавила, что единственным бенефициаром такого развития событий станет Китай.

Президент Франции, Эммануэль Макрон, заявил, что если на Европу будет совершено "нападение" с точки зрения торговли, то ей придется "постоять за себя и, следовательно, отреагировать".

Премьер-министр Польши, Дональд Туск, выразил мнение, что ЕС должен приложить все усилия, чтобы избежать "совершенно ненужных и глупых тарифных войн", назвав это "жестоким парадоксом", если бы блоку пришлось вступить в торговую войну со своим давним союзником.

Премьер-министр Дании, Метте Фредериксен, заявила, что обычно не поддерживает "воюющих союзников", но если США введут жесткие тарифы против Европы, то потребуется коллективный и решительный ответ. Она также отметила, что уже вовлечена в отдельный кризис с Трампом из-за будущего Гренландии.

Премьер-министр Люксембурга, Люк Фриден, также заявил, что "ответом на тарифы должны быть ответные меры", но подчеркнул, что этот вопрос не должен затмевать текущие обсуждения в сфере обороны.

Однако, некоторые лидеры заняли более примирительную позицию.

Канцлер Германии, Олаф Шольц, выразил мнение, что любые тарифы будут "плохи для США и плохи для Европы", и подчеркнул необходимость сотрудничества для разрешения данной ситуации.

Премьер-министр Финляндии, Петтери Орпо, заявил о необходимости ведения переговоров с Трампом, добавив, что не собирается начинать войну, а хочет начать переговоры.