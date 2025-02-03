Жена Макрона была мужчиной: как журналистка Оуэнс разоблачила семью лидера Франции?

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Журналистка Кэндис Оуэнс представила первую часть расследования о смене пола* жены президента Франции Эммануэля Макрона.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Брижит Макрон

Она уверена, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Оуэнс заявила, что французский лидер женат на родном брате Брижит по имени Жан-Мишель Тронье. Он же выдает себя за исчезнувшую сестру. Бриджит же, по словам Оуэнс, пропала без вести в 1961 году.

По словам журналистки, Брижит Макрон может быть не настоящим человеком, а смененным операцией по смене пола. А ее снимки в юности могут быть поддельными, сообщает "Царьград".

Оуэнс пообещала раскрыть имена врачей, которые сделали супруге Макрона ту самую операцию во второй части своего расследования.

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Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

