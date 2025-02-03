Румыния готовится к повторным президентским выборам

Президент Румынии объяснил своё пребывание на посту после завершения мандата

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Румынский президент Клаус Йоханнис решительно заявил: не покинет свой пост до тех пор, пока народ страны напрямую не выберет нового лидера государства.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Подчеркивая свою позицию, он акцентировал абсолютное соответствие действий конституции и важность собственного пребывания для стабильности переходного периода. Срок его полномочий официально завершился 21 декабря 2024 года, но Йоханнис продолжает исполнять обязанности главы государства до проведения повторных выборов из-за аннулированных результатов.

Это решение вызвало ожесточенные споры в политическом спектре: оппозиционные партии требуют немедленной отставки и передачи временной власти председателю парламента. Президент Йоханнис, отвечая на критику, подчеркнул не только конституционную обоснованность своего поведения, но и отметил поддержку более чем 6 миллионов граждан. Он расценивает нападки как популистскую риторику в преддверии новых выборов. "Я уйду через несколько месяцев и возьму на себя ответственность за то, что я сделал, как хорошее, так и плохое, но Румыния должна избрать президента. Вот эту тему нам нужно обсудить." — подчеркнул Йоханнис.

Президентские выборы 24 ноября 2024 года привели к лидерству независимого кандидата Кэлина Джеорджеску (22,94% голосов), активно использовавшего социальные сети и TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление альянса с НАТО. Однако 6 декабря Конституционный суд страны сделал историческое решение: итоги выборов были аннулированы из-за серьезных нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности.

Эти факты стали основанием для многочисленных жалоб от общественных и государственных структур. В связи с этим 4 мая 2025 года запланирован новый тур выборов — попытка восстановить демократический процесс в стране, где каждый голос обретает особую значимость после масштабных политических потрясений.

Уточнения

Кла́ус Ве́рнер Йоха́ннис (рум. Klaus Werner Iohannis, нем. Klaus Werner Johannis; род. 13 июня 1959, Сибиу) — румынский политический и государственный деятель немецкого происхождения, действующий президент Румынии с 21 декабря 2014 года.





Елена Валерика Ласкони (рум. Elena Valerica Lasconi; род. 20 апреля 1972, Хацег, Хунедоара) — румынский политический деятель. Председатель либеральной партии «Союз спасения Румынии» (ССР) с 26 июня 2024 года. Мэр (примар) города Кымпулунг с 2020 года. Кандидат на президентских выборах 24 ноября 2024 года.



