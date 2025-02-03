Мусор, бездомные, преступность: мрачные реалии современного Парижа глазами британца

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Британский блогер Нил Маккой-Уорд, посетив Париж, поделился своими впечатлениями на своем YouTube-канале, отметив, что город сильно изменился не в лучшую сторону.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Он признался, что был потрясен увиденным: повсюду мусор, бездомные люди, разбитые витрины и пустые магазины. По его словам, почти постоянно слышны полицейские сирены, а на улицах много подозрительных личностей.

В своих видеороликах он показывал многочисленные закрытые магазины, отмечая, что их очень много по всему городу. Он обратил внимание на то, как бездомным приходится выживать в холодную погоду. Он также рассказал о том, что постоянно слышал полицейские сирены и видел разбитые двери и окна, заметив, что это происходит во многих европейских городах.

Блогер также пожаловался на то, что велосипедист чуть не сбил его на пешеходном переходе, и что некоторые водители не останавливаются даже на зеленый сигнал светофора для пешеходов. Он был удивлен большим количеством полицейских и солдат на улицах, говоря, что ему было странно все это видеть.

Он рассказал, что стал свидетелем ареста человека на улице и выразил обеспокоенность тем, что из-за снега и очередей не мог попасть во многие места, так как соборы и другие достопримечательности были закрыты.

В метро блогер почувствовал себя некомфортно из-за подозрительных людей вокруг него. Гуляя по городу, он обратил внимание на множество закрытых магазинов и разбитые витрины. Он также отметил, что люди прятали лица, когда он проходил мимо с камерой.

Блогер был неприятно удивлен количеством мусора на улицах и отметил, что в некоторых районах стоит сильный неприятный запах. Он также рассказал о сгоревшем мотоцикле посреди улицы и большом количестве граффити на стенах зданий.

Он поделился, что ему было страшно снимать все происходящее в некоторых районах, так как там средь бела дня торгуют наркотиками. Блогер признался, что не видел ни одного полицейского, несмотря на постоянно звучащие сирены. Он выразил сожаление по поводу увиденного, задаваясь вопросом, что случилось с Парижем, и выражая грусть по поводу большого количества бездомных.

В завершение своей прогулки блогер рассказал, что оказался в ловушке из-за внезапной демонстрации, из-за которой был перекрыт весь район. Он не знал, как долго ему придется там оставаться.