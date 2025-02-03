Украина убивает Европу — как Киев спровоцировал энергетический кризис в ЕС

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В своем стремлении снизить зависимость от российских поставок газа, Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, о чем сообщает издание NYT.

Фото: mosenergo.ru by ПАО «Мосэнерго»/Анна Самарина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Промышленность

В 2024 году собственное производство газа в странах ЕС и Великобритании составило менее 20% от общего объема потребления. Это привело к росту инфляции, закрытию предприятий и усилению конкуренции за поставки газа с азиатскими странами.

В Германии, в недавно построенном доке на реке Эльба, танкеры из США разгружают сжиженный природный газ, который должен обеспечить топливом заводы и жилые дома. В центральной части Испании ветряные электростанции, расположенные в горах, вырабатывают электроэнергию. Во Франции в правительственных учреждениях снижают температуру отопления для экономии электроэнергии.

Почти три года назад украинский конфликт спровоцировал энергетический кризис в Европе, заставив континент изменить способы производства и хранения энергии. Российский природный газ, долгое время бывший энергетической артерией Европы, был заменен альтернативными источниками, в первую очередь сжиженным природным газом (СПГ) из Соединенных Штатов. С 2021 года производство электроэнергии из возобновляемых источников (ветра и солнца) увеличилось примерно на 50%. Кроме того, по всей Европе планируется строительство новых атомных электростанций.

Однако, энергетическая безопасность Европы, по мнению авторов статьи, остается уязвимой. Регион производит значительно меньше природного газа, чем потребляет, и продолжает зависеть от других стран, особенно от Соединенных Штатов, которые помогают поддерживать стабильное энергоснабжение. Стоимость природного газа, от которой зависит цена на электроэнергию, примерно в четыре раза выше, чем в Америке. Высокие цены на энергоносители оказывают давление на домохозяйства и приводят к закрытию промышленных предприятий, ослабляя экономику Европы.