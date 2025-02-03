Проигрыш Дяди Сэма — БРИКС ускоряет дедоллоризацию мира

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Ослабление американской гегемонии в мире стало следствием провалов США во внешней политике, как пишет издание Cumhuriyet. На смену одновалютной системе приходит мультивалютная, многополярная и полицентричная модель, ключевую роль в которой играет объединение БРИКС.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

По мнению автора, Дональд Трамп не сможет остановить этот процесс.

В статье отмечается, что президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес стран БРИКС. Он якобы заявил, что в случае создания новой валюты, альтернативной доллару, или поддержки любой другой валюты с целью замены доллара, он обложит эти страны стопроцентными пошлинами.

Однако, как указывается, вопрос о создании единой валюты в настоящий момент не стоит на повестке дня БРИКС. Тем не менее, группа стран определила для себя три приоритетных направления в денежно-кредитной политике:

Увеличение роли национальных валют в расчетах.

Создание единой платежной системы.

Формирование резервов Нового банка развития БРИКС.

Автор подчеркивает, что страны БРИКС в первую очередь сосредоточены на расширении использования национальных валют в торговых операциях, и этого уже достаточно, чтобы вызвать опасения у американского финансового капитала.

В статье также анализируются основы американской гегемонии. Утверждается, что она опирается на два основных столпа: военную мощь и силу доллара.

Автор напоминает, что после окончания Второй мировой войны, в 1944 году, США, путем подписания Бреттон-Вудского соглашения, вынудили европейские страны принять доллар в качестве основной валюты, привязанной к золоту. Таким образом, Соединенные Штаты не только создали новую финансовую систему, но и, используя эту систему, сформировали "капиталистический западный мир" под своим доминированием.

В дальнейшем, набрав силу, США отказались от привязки доллара к золоту, что позволило им печатать деньги в неограниченных количествах, импортировать товары в желаемых объемах, не испытывая проблем с задолженностью, и обеспечивать экономическое процветание. Более того, это преимущество дало возможность США создавать военные базы по всему миру, размещать военнослужащих и военные корабли.

Однако, провальные военные кампании США в Ираке и Афганистане, а также последовавший за ними мировой финансовый кризис 2008 года, послужили началом заката "американской мечты", основанной на "господстве доллара". С этого момента гегемония США начала ослабевать.

Вместо мира, основанного на "одной валюте, одной системе, одном гегемоне", формируется "мультивалютный, многополярный, полицентричный мир".

В заключение отмечается, что доллар утрачивает свой статус мировой резервной валюты и все реже используется в международной торговле, а основным двигателем этого процесса является объединение БРИКС.

Уточнения

БРИКС — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

