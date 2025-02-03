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Победа Илона Маска — DOGE захватывает USAID

3:17
Мир

Департамент повышения эффективности правительства США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, начал процесс усиления контроля над Агентством США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает издание Politico. Маск, в свою очередь, выразил мнение, что данное агентство необходимо ликвидировать.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Технологический предприниматель и сторонник президента Трампа, в воскресенье заявил, что USAID пора прекратить свое существование. Его заявление стало очередным признаком того, что администрация Трампа рассматривает возможность упразднения или глубокой реструктуризации агентства, функционирующего уже 64 года.

В своей публикации в социальной сети X* Маск назвал USAID "преступной организацией". Напомним, что президент Дональд Трамп назначил Илона Маска руководителем DOGE, ведомства, отвечающего за повышение продуктивности американского правительства. Он подтвердил свои намерения, добавив, что "пора ему умереть".

Как стало известно, выходные выдались для USAID неспокойными. Обсуждения о возможном включении агентства в структуру Государственного департамента, впервые опубликованные Politico, приобретают черты конкретного плана.

Конгрессмен от штата Флорида, республиканец Брайан Маст, в интервью CBS сообщил, что USAID, по всей видимости, "будет находиться под более пристальным вниманием государственного секретаря Марко Рубио". Маст заявил, что сотрудничает с Рубио для "обеспечения надлежащего управления и контроля над этими ведомствами", поскольку, по его данным, лишь малая часть (от 10 до 30%) финансирования, которым распоряжается USAID, фактически доходит до адресатов помощи. Стоит отметить, что эти цифры являются предметом споров среди экспертов в области оказания помощи.

В субботу сайт USAID и его аккаунт в X* перестали функционировать. По информации от источников в Конгрессе, десятки сотрудников USAID были отправлены в отпуск. В воскресенье вечером сотрудники USAID начали сообщать друг другу в чатах о потере доступа к корпоративной электронной почте. Эти данные, предоставленные действующими и бывшими сотрудниками агентства, усилили опасения по поводу дальнейших увольнений.

Трамп также не остался в стороне, заявив, что USAID управляется "группой безумных радикалов", которых его администрация намерена уволить и пересмотреть будущее агентства.

Заявлению Маска в X* предшествовали сообщения CNN и Associated Press о том, что двое высокопоставленных должностных лиц USAID пытались в субботу вечером отказать сотрудникам DOGE в доступе к компьютерным системам агентства.

Конгрессмен и два сотрудника Сената от Демократической партии, пожелавшие сохранить анонимность, подтвердили, что представители DOGE в конечном итоге получили доступ к системам USAID, включая секретные данные.

* деятельность компании запрещена на территории РФ

Уточнения

Аге́нтство США по междунаро́дному разви́тию (англ. United States Agency for International Development, USAID) — независимое агентство правительства США, которое отвечало за управление гражданской зарубежной помощью и содействием развитию.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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