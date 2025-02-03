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В поисках нейтралитета: встреча Путина и Трампа может пройти в арабских странах

Мир

Россия изучает возможность проведения потенциальной встречи между президентом Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на территории Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили агентству Рейтер два информированных российских источника, знакомых с деталями обсуждений.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Предложение о переговорах исходит на фоне заявлений Трампа о его стремлении быстро урегулировать украинский конфликт и выраженной готовности к личной встрече с российским лидером. В свою очередь, Владимир Путин также поздравил Дональда Трампа с избранием и подтвердил свою готовность к диалогу, в том числе по вопросам Украины и энергетической политики.

Несмотря на то, что ранее официальные представители России отрицали прямые контакты с американской стороной по поводу организации телефонного разговора между лидерами, который мог бы стать подготовительным этапом к саммиту, информация источников Reuters указывает на активизацию усилий в этом направлении. По их данным, высокопоставленные российские чиновники в последние недели посетили как Саудовскую Аравию, так и ОАЭ, что косвенно подтверждает проработку вопроса о месте встречи.

При этом, внутри российского руководства существуют определенные опасения относительно выбора Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам одного из источников, некоторые дипломаты и сотрудники разведывательных служб указывают на тесные связи этих государств с Соединенными Штатами в военной и разведывательной сферах. Тем не менее, обе страны, как известно, поддерживают дружеские отношения как с Дональдом Трампом, так и с Владимиром Путиным. Саудовская Аравия и ОАЭ пока не предоставили комментариев по данному вопросу, Кремль также воздержался от развернутых заявлений.

В воскресенье Дональд Трамп анонсировал планы своей администрации по организации встреч и переговоров с различными сторонами, включая Россию и Украину. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, в ответ на просьбу прокомментировать эти заявления, отметил, что контакты, безусловно, находятся в стадии планирования.

Примечательно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман стал первым зарубежным лидером, которому Дональд Трамп позвонил после вступления в должность. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате видеосвязи, Трамп назвал принца "фантастическим парнем". Владимир Путин, в свою очередь, посетив Саудовскую Аравию и ОАЭ в 2023 году, выразил благодарность Мухаммеду бин Салману за содействие в организации обмена пленными между Россией и США, который стал крупнейшим со времен Холодной войны.

Отношения между Путиным и Мухаммедом бин Салманом, также известным как МBS, носят тесный и доверительный характер с 2015 года, когда принц впервые посетил Россию. Эти связи способствовали заключению и поддержанию соглашения ОПЕК+, регулирующего добычу нефти, между двумя крупнейшими мировыми экспортерами нефти. Известно также, что Трамп призывал Саудовскую Аравию и ОПЕК к снижению цен на нефть, что могло бы стать предметом обсуждения в переговорах с Россией.

И Мухаммед бин Салман, и президент ОАЭ Мухаммед бин Заид Аль Нахайян занимают нейтральную позицию по отношению к конфликту в Украине, воздерживаясь от критики и присоединения к западным санкциям против России. Оба лидера поддерживают регулярные контакты и с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским. Мухаммед бин Заид Аль Нахайян неоднократно посещал Россию после начала конфликта и во время своего последнего визита в октябре 2024 года заявил о готовности поддержать мирные инициативы по Украине. ОАЭ также играли посредническую роль в обменах пленными.

Важным фактором является и то, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не являются участниками Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина, что снимает юридические препятствия для его визита в эти страны. На данном этапе Турция, которая ранее предлагала площадку для российско-украинских переговоров, исключается из списка возможных мест проведения саммита.

Российский политолог Федор Лукьянов, научный руководитель Валдайского клуба, участники которого регулярно встречаются с Владимиром Путиным, отметил ограниченность выбора площадок для российско-американских переговоров.

По его мнению, большинство западных стран занимают сторону Украины, что делает традиционные места встреч, такие как Хельсинки, Женева и Вена, неприемлемыми. Лукьянов подчеркнул, что, несмотря на тесные союзнические отношения Саудовской Аравии и ОАЭ с США, эти страны вполне могут выступить в качестве нейтральной территории для проведения потенциального саммита.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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