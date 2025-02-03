Сухой закон вернулся в виде фарса — в Канаде запрещают американс

Главные канадские провинции объявили о намерении убрать товары из США с полок своих алкогольных магазинов. Эти действия стали ответом на введённые Дональдом Трампом 25-процентные таможенные пошлины на продукцию из Канады.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Премьер Британской Колумбии Дэвид Эби 1 февраля заявил, что в его регионе начнут ограничивать реализацию алкогольной продукции из тех американских штатов, где традиционно побеждают республиканцы. Примерно в это же время правительство Онтарио выразило готовность последовать подобному примеру. Премьер Даг Форд отметил, что Совет по контролю за алкоголем Онтарио ежегодно продаёт значительный объём вина, пива и спиртных напитков из США, и подчеркнул, что такие поставки планируется прекратить.

Кроме того, аналогичные меры или прямые запреты против алкоголя из Соединённых Штатов анонсировали провинции Квебек, Манитоба, Ньюфаундленд и Лабрадор, а также Северо-Западные территории. Некоторые местные власти сообщили о расширении противодействия американскому бизнесу, рассматривая введение штрафов для компаний из США, которые участвуют в конкурсах на госконтракты или имеют коммерческие связи с канадскими провинциями.

Ранее, 1 февраля, президент Соединённых Штатов подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на импорт из Мексики и Канады, а также 10% на товары из Китая. Ожидается, что эти тарифы вступят в силу 4 февраля.

Также в ноябре 2024 года СМИ сообщили, что инициатива Трампа по повышению пошлин на 25% на импортируемую из Мексики и Канады продукцию может крайне отрицательно сказаться на рынках текилы и виски. По мнению издания Bottle Raiders, такая мера станет катастрофической для отрасли.