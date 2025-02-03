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Этническая чистка или помощь? Реакция на предложение Трампа о переселении палестинцев

Мир

Спустя некоторое время после того, как в Газе наступило перемирие, тысячи палестинцев оказались в соседнем Египте и размышляют, когда смогут вернуться к себе на родину. При этом они отвергают любое предложение о принудительном переселении, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дональд Трамп

Одной из невольных переселенок стала Шорук, которую в Каире знают под псевдонимом "Девушка из Газы". Она подчеркнула, что людям приходится выбирать между возвращением в пострадавший от разрушений сектор или задержкой за границей до тех пор, пока там всё не восстановят. Однако, несмотря на эти сомнения, она отметила, что палестинцы хотят оставаться именно в своей стране, и предоставление жилья за её пределами рассматривают как потерю своей идентичности.

При этом среди палестинского сообщества растёт неприятие идей Трампа, предлагающего эвакуацию значительной части палестинцев и массовое их размещение в Египте и Иордании. Такие предложения были резко осуждены многими в арабском мире как попытка насильственного перемещения целого народа. В личных беседах Трамп якобы утверждал, что речь идёт о полутора миллионах человек, которых "просто зачистят" с территории, причём не уточнил, временная это мера или постоянная.

Администрация Египта, как отмечают источники, официально заявила, что никогда не станет участвовать в планах, связанных с перемещением большого числа палестинцев. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси назвал подобные шаги "крайне несправедливыми в отношении всего палестинского народа".

Сегодня в Египте могут находиться примерно 100 тысяч жителей Газы, которые не знают, когда граница будет снова открыта и при каких условиях они сумеют вернуться. Во время недавних обострений пограничный переход был большей частью закрыт, а большинство людей, остававшихся в Газе, чуть ли не лишились жилья и вынужденно перебрались в временные убежища. Тех, кому удалось уехать, пропускали в основном по медицинским или гуманитарным основаниям, а также если у них имелись иностранные документы.

Многие переселенцы в Египте не обладают долгосрочными визами и казино зарабатывают случайными подработками или расходуют свои скромные накопления. Хотя само соглашение о прекращении огня и приостановило боевые действия, его условия не определили будущее тех, кто сейчас застрял вне своей страны. Одни говорят, что готовы вернуться, едва появится возможность, поскольку считают, что ничего дороже родной земли не существует. Другие указывают, что возвращаться некуда: дома разрушены, семьи разделены, и у них нет понимания, как обустраивать жизнь на руинах.

Израильская армия начала военную операцию в секторе после атаки ХАМАС на ряд городов, приведшей к гибели 1200 израильтян и пленению свыше 250 человек, по данным Тель-Авива. В ответном ударе Израиля, согласно палестинским властям, погибло более 46 тысяч жителей, множество зданий превратилось в руины, и подавляющая часть населения оказалась вынуждена покинуть свои дома.

Несмотря на различия в личных планах, все палестинцы, временно живущие в Каире, подчёркивают, что отвергают идею Трампа переселять их в другие страны. По их мнению, это не только не решит реальных проблем, но и оставит без окончательного ответа вопрос о том, кому принадлежит земля в Газе, на которую собственники намерены вернуться сами, как только смогут.

Уточнения

Се́ктор Га́за — территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина (наряду с территорией Западного берега реки Иордан).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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