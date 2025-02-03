Выполняет грязную работу — Трамп использует своих союзников для уничтожения неугодных структур

Газета Washington Post утверждает, что Дональд Трамп рассматривает действия Илона Маска как способ воплотить в жизнь его собственные замыслы, направленные на беспрецедентное усиление контроля над федеральными органами.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Маск, ранее являвшийся одним из ведущих спонсоров предвыборной кампании Трампа, предположительно получил доступ к специализированной системе, используемой американским Казначейством для обработки финансовых операций, а также к организации USAID, которую он назвал "преступной структурой".

После возвращения Трампа в Белый дом он продолжает принимать меры, выходящие за рамки привычных норм. В то же время глава государства даёт Маску значительную свободу действий для достижения его главной цели — перестройки государственных ведомств в собственных интересах.

Люди из окружения президента, пожелавшие сохранить анонимность, утверждают, что Трамп не проявляет повышенного внимания к поступкам предпринимателя. Однако, по словам тех же источников, лидер страны считает, что Маск реализует поставленную перед ним задачу. Окружению Трампа выгодно, если наиболее спорные и радикальные решения будет воплощать кто-то другой. Один из советников назвал Илона "грязной работницей", подчеркнув, что предприниматель теряет поддержку среди населения.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

