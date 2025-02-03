Ограничения 51-ого штата Америки — переговоры Трампа и Трюдо о судьбе Канады

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планировал встретиться с главой канадского правительства Джастином Трюдо, собирающимся уйти в отставку. Поводом для переговоров стало решение американской стороны о введении масштабных импортных пошлин в отношении своего северного соседа.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

В воскресенье вечером, когда президент США возвращался в Вашингтон из Флориды, он уведомил представителей прессы о намерении обсудить ситуацию с канадским премьером, а также провести переговоры с правительством Мексики утром в понедельник.

По данным издания Globe and Mail, неясно, кто стал инициатором возможного разговора. Однако журналисты отметили, что несколькими днями ранее Трюдо пытался установить контакт с Трампом после инаугурации, но тогда общения не произошло.

В ответ на новые тарифы со стороны США канадский лидер объявил о введении 25-процентного налога на американские товары, объём которых оценивается в 155 млрд канадских долларов (около 107 млрд долларов США). Этот шаг стал частью мер, нацеленных на защиту национальных интересов.

Часть населения Канады также решила отреагировать на жёсткую политику Белого дома: некоторые граждане бойкотируют американские товары. Среди них оказался житель Калгари Кен Лима-Коэльо, который сообщил, что не может лично повлиять на политический кризис, однако в знак протеста намерен заменить привычную продукцию из США, включая зубную пасту, на альтернативные варианты, пока власти не найдут выход из ситуации.

Ещё в январе Трюдо заявил о готовности покинуть высший государственный пост, как только Либеральная партия окончательно определится с новой кандидатурой. Одновременно с этим канадский парламент приостановил свою деятельность до 24 марта.

На прошедших выходных, комментируя экономические отношения с Оттавой, Трамп заявил, что Вашингтон якобы "субсидирует Канаду на сотни миллиардов долларов" и без этих финансовых потоков канадская экономика не сможет существовать столь уверенно. Также президент США вновь упомянул своё экспансионистское предложение включить Канаду в состав Штатов как 51-й регион, добавив, что ранее уже допускал возможность взять под контроль Гренландию и даже Панамский канал.

Уточнения

Джа́стин Пьер Джеймс Трюдо́ — канадский государственный и политический деятель, премьер-министр Канады с 4 ноября 2015 года, лидер Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года.

