Торговая война: США против Китая

Отмена "de minimis": конец эры беспошлинного импорта из Китая?

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Китайские онлайн-платформы, включая "Temu" и "Shein", столкнутся с серьёзными вызовами из-за ужесточения таможенных правил в США. Ранее действовавшее положение "de minimis", которое разрешало беспошлинный ввоз товаров стоимостью до $800, но новые указы Дональда Трампа отменили эту льготу. Теперь на продукцию из КНР, Канады и Мексики вводятся дополнительные тарифы: 10% для китайских товаров, 25% — для канадских (кроме энергоносителей) и мексиканских.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Отмена льготного режима ударит по бизнес-модели компаний, которые активно использовали его для экспансии на американский рынок. Например, "Temu", возглавлявший рейтинг скачиваемых приложений в США в 2023–2024 годах, отрицает зависимость от "de minimis", а "Shein" заявил о приоритете соблюдения импортных норм.

Китайское министерство коммерции анонсировало подачу иска в ВТО и подготовку ответных мер. По данным Конгресса США, объём китайского экспорта через электронную торговлю за пять лет вырос с 5,3 млрд. до 66 млрд. В 2023 году благодаря "de minimis" в страну поступило 1 миллиард посылок на сумму около 54,5 миллиарда долларов, доля КНР составила 18,4 миллиарда долларов, это примерно одна треть от общего объема.

Уточнения

Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.



Торговая война Китая и США — экономический конфликт (торговая война) между США и Китаем, обострившийся в 2018 году.



