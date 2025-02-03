Конец американской мечты — Трамп отменил защиту от депортации

Трамп отменяет защиту от депортации для 300 000 венесуэльцев в США

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Администрация Трампа отменила право, введенное администрацией Байдена, на временную 18-месячную защиту от депортации (Temporary protected status) и пребывание в США для более чем 300 000 венесуэльцев-мигрантов, проживающих в Америке. Программа предоставляла убежище венесуэльцам, спасающимся от политических и экономических трудностей при диктатуре Николаса Мадуро.

Фото: flikr.com by Carlos Díaz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Венесуэлы

По новым правилам, вместо 18 месяцев, мигрантам предоставляется всего 60 дней для решения вопросов легализации пребывания в США. После — депортация.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, показательно "выгуляла" ковбойскую шляпу в эфире программы NBC News «Meet the Press». Она пояснила, что программа больше не пользуется доверием — «люди из Венесуэлы, прибывшие в эту страну, являются членами TDA» (Tren de Aragua — венесуэльская преступная сеть), а венесуэльское правительство открыло свои тюрьмы и психиатрические учреждения и отправило их обитателей в США. На данный момент, Министерство внутренней безопасности выявило около 600 мигрантов-венисуэльцев, которые могут быть связаны с бандой и имеют статус TPS.

Курс на снижение потока мигрантов Трамп держит стабильно: еще в свой первый президентский срок он отменял защиту для иммигрантов из Сальвадора и Гаити. На фоне новостей о требованиях об ужесточении контроля на границах с Канадой и развертывании войск на Юге страны — похоже скоро Трамп объявит новый порядок "Америка —только для американцев".

Уточнения

Ни́колас Маду́ро Мо́рос (исп. Nicolás Maduro Moros [nikoˈlas maˈðuɾo ˈmoɾos]; род. 23 ноября 1962, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года.





Кри́сти Линн Но́эм (англ. Kristi Lynn Noem, урождённая Кристи Арнольд; род. 30 ноября 1971, Уотертаун, Южная Дакота) — американский политик-республиканец, министр внутренней безопасности США с 25 января 2025 года.



