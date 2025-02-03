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Российские продукты покоряют Китай

Российский агропром представлен в Китае: старт шоу-рума в Шанхае
1:28
Мир

В Шанхае стартовала работа первого шоу-рума, где свыше 270 российских производителей презентуют свою продукцию. Инициатива реализована при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ), в составе ВЭБ. РФ и Минсельхоза России.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

Проект направлен на укрепление позиций российских производителей на мировом рынке. Об этом сообщил Алексей Солодов, вице-президент РЭЦ, на стратегической сессии в университете "Синергия". По данным эксперта, с 2017 года в шоу-руме представлено более 2, 7 тыс. товарных позиций.

Особый интерес у китайских покупателей вызывают кондитерские изделия из Москвы и Подмосковья. Помимо Китая, аналогичные площадки действуют в странах Ближнего Востока. Их ключевая задача — продвижение брендов "Good Food Russia" и "Made in Russia" через бесплатное размещение продукции, доступ к выставочным зонам и маркетинговую поддержку.

Солодов подчеркнул, что участники программы получают помощь в поиске партнёров, а ассортимент в павильонах регулярно обновляется. Инфраструктурная и рекламная поддержка, включая продвижение на цифровых платформах, повышает конкурентоспособность российских товаров. Подробности о проекте доступны на государственном портале "Мой экспорт".

Уточнения

ВЭБ РФ (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; до 2018 года Внешэкономбанк; до 1988 года — Внешторгбанк СССР) — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, главный институт развития России.
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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