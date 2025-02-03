Российские продукты покоряют Китай

В Шанхае стартовала работа первого шоу-рума, где свыше 270 российских производителей презентуют свою продукцию. Инициатива реализована при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ), в составе ВЭБ. РФ и Минсельхоза России.
Проект направлен на укрепление позиций российских производителей на мировом рынке. Об этом сообщил Алексей Солодов, вице-президент РЭЦ, на стратегической сессии в университете "Синергия". По данным эксперта, с 2017 года в шоу-руме представлено более 2, 7 тыс. товарных позиций.
Особый интерес у китайских покупателей вызывают кондитерские изделия из Москвы и Подмосковья. Помимо Китая, аналогичные площадки действуют в странах Ближнего Востока. Их ключевая задача — продвижение брендов "Good Food Russia" и "Made in Russia" через бесплатное размещение продукции, доступ к выставочным зонам и маркетинговую поддержку.
Солодов подчеркнул, что участники программы получают помощь в поиске партнёров, а ассортимент в павильонах регулярно обновляется. Инфраструктурная и рекламная поддержка, включая продвижение на цифровых платформах, повышает конкурентоспособность российских товаров. Подробности о проекте доступны на государственном портале "Мой экспорт".
ВЭБ РФ (Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; до 2018 года — Внешэкономбанк; до 1988 года — Внешторгбанк СССР) — российская государственная корпорация развития, обеспечивающая финансирование социально-экономических проектов, главный институт развития России.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.
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