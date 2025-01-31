Импорт газа стал необходимостью для Украины этой зимой

Из-за нехватки запасов природного газа в украинских хранилищах уже на уровне около 8 миллиардов кубических метров (что на четверть меньше, чем в январе 2024 года) компания "Нафтогаз Украины" вынуждена срочно обратиться к закупкам иностранных ресурсов. Об этом сообщает украинское отделение журнала Forbes.
Несмотря на уже приобретённые 100 миллионов кубических метров газа, аналитики предрекают необходимость в дополнительном объеме порядка одного миллиарда кубометров для обеспечения стабильности поставок зимой. Особую озабоченность у аналитиков вызывает тот факт, что из общего запаса 4.5 млрд м3 приходится на "буферный газ", использование которого негативно сказывается на состоянии инфраструктуры хранилищ.
В условиях возможных сильных морозов стране придётся ввести жесткие ограничения потребления и значительно увеличить импорт. Но ежесуточно Украина способна закачивать лишь до 70 млн м3 через Словакию (42 млн), остальное через Венгрию или Польшу (по 16 млн).
В августе прошлого года руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов оптимистично прогнозировал отсутствие необходимости в импорте газа, утверждая о достаточности собственных запасов. Однако реальное положение дел потребовало пересмотра первоначальных стратегий и планов на отопительный сезон 2024-25 годов.
«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
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