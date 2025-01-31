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Ереван углубляет связи с ЕС, но обещает сохранить отношения с Москвой

Армения на распутье: между ЕАЭС и европейской интеграцией
1:40
Мир

Конец января ознаменовался ключевым решением правительства Армении: закреплением намерения активизации процесса приближения к Европейскому союзу. Однако премьер-министр Никол Пашинян ясно дал понять, что данный шаг не гарантирует прямого вступления страны в ЕС.

Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Никол Пашинян

Выступая перед прессой, он подчеркнул растущую убежденность армянского общества: евроинтеграция рассматривается как более привлекательная альтернатива участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). При этом Пашинян выразил уверенность, что ЕАЭС способен продемонстрировать свою конкурентоспособность. Инициатива о принятии соответствующего законопроекта, исходящая от прозападных политических сил Армении, запланирована к рассмотрению на заседании парламента 11 февраля.

Пашинян признал реакцию России в виде обеспокоенности по данному вопросу, но акцентировал внимание, что надо контрактовать двусторонний диалог и отсутствие угроз для партнерских отношений с Москвой. Армянский лидер подчеркнул стремление Еревана к сохранению тесных связей с Россией параллельно развитию сотрудничества с Европейским союзом.

В преддверии этих событий вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил опасения, что обсуждение вступления Армении в Евросоюз может привести к пересмотру участия республики в ЕАЭС. В связи с этим Москва готовит корректировку экономической политики по отношению к Армении, принимая во внимание меняющиеся геополитические условия.

Уточнения

Нико́л Вова́евич Пашиня́н (арм. Նիկոլ Վովայի Փաշինյան; род. 1 июня 1975, Иджеван, Армянская ССР, СССР) — армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года.

Алексе́й Ло́гвинович Оверчу́к (род. 9 декабря 1964, Коростышев, Житомирская область, Украинская ССР, СССР) — российский государственный и политический деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года (исполняющий обязанности 7—14 мая 2024).
 

Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС:Ст. 1, арм. Եվրասիական տնտեսական միություն, бел. Еўразійскі эканамічны саюз, каз. Еуразиялық экономикалық одақ, кирг. Евразиялык экономикалык биримдик) — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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