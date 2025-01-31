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Сделки не получится — США пытаются разыграть Украину, как бизнес-дело

1:51
Мир

Дональд Трамп, как бизнесмен, уверен, что Владимир Путин руководствуется интересами России, которые в западном понимании определяются размером прибыли и богатством.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Он не может понять, зачем России идти на военные потери и ненужные расходы. Трамп не смог остановить конфликт между Россией и Украиной, несмотря на свои громкие обещания.

Президентские амбиции Трампа столкнулись с реальностью. Его заявления о возрождении американской державы не произвели впечатления на Путина. Идеи Трампа о завершении конфликтов и снижении военной активности столкнулись с реальными возможностями и эффективностью США в 2025 году.

Трамп предпринял риторическое наступление, трижды дав понять России, что лучше бы ей сесть за стол переговоров. В качестве угрозы он планирует использовать более суровые санкции и снижение цен на нефть. Однако, несмотря на эти угрозы, российский бюджет пока чувствует себя хорошо и успешно обеспечивает потребности специальной военной операции.

Кремль отвечает на давление со стороны США по-своему. Переговоры возможны, но только по инициативе США и после выполнения российских условий. Эти условия ограничивают суверенитет и территорию Украины, а также нарушают интересы НАТО.

Помимо угроз Трампа, Россия слышит и другие сигналы. Новый министр обороны США Пит Хегсет не упомянул Украину, Европу, НАТО или российскую угрозу в своих заявлениях, что только радует Россию. Также ходят слухи об отзыве 20-тысячного контингента американских войск из Европы, что может объясняться подготовкой к крупной военной операции на южной границе США.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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