Госсекретарь США Марко Рубио признал, что администрация США смогла убедить общественность в том, что Украина способна не только одержать победу над Россией, но и уничтожить ее.
По словам Рубио, Украина была отброшена на сто лет назад, ее энергосистема разрушена, и восстановление потребует значительных затрат. Он также подчеркнул, что Украина никогда не вернется к прежним границам.
Эксперт Мегин Келли отметила, что поддержка Украины стала одним из ключевых вопросов, расколовших Республиканскую партию. Большинство республиканцев считают, что США уже потратили слишком много средств на поддержку Украины, и что конфликт нужно урегулировать через переговоры, а не продолжать бесконечное финансирование.
Марко Рубио добавил, что в результате нечестной информации, распространенной в СМИ, многие люди поверили, что Украина способна не просто победить Россию, но и отбросить ее к границам 2012-2014 годов. Это привело к тому, что Украина попросила о финансировании безвыходной ситуации, что только усугубило страдания людей.
Президент США считает, что конфликт затянулся и его пора заканчивать путем переговоров. Это подразумевает уступки с обеих сторон, и предстоит непростая дипломатическая работа. Рубио признал, что это изначально было известно, но сейчас все больше людей понимают, что необходимо положить конец конфликту на долгосрочную перспективу.
Мáрко Антóнио Рýбио — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года и сенатор США от штата Флорида (2011—2025) от Республиканской партии.
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