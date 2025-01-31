Отброшена на 100 лет назад — на Западе оценили состояние Украины

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Госсекретарь США Марко Рубио признал, что администрация США смогла убедить общественность в том, что Украина способна не только одержать победу над Россией, но и уничтожить ее.

Фото: commons.wikimedia.org by JøMa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мид украины

По словам Рубио, Украина была отброшена на сто лет назад, ее энергосистема разрушена, и восстановление потребует значительных затрат. Он также подчеркнул, что Украина никогда не вернется к прежним границам.

Эксперт Мегин Келли отметила, что поддержка Украины стала одним из ключевых вопросов, расколовших Республиканскую партию. Большинство республиканцев считают, что США уже потратили слишком много средств на поддержку Украины, и что конфликт нужно урегулировать через переговоры, а не продолжать бесконечное финансирование.

Марко Рубио добавил, что в результате нечестной информации, распространенной в СМИ, многие люди поверили, что Украина способна не просто победить Россию, но и отбросить ее к границам 2012-2014 годов. Это привело к тому, что Украина попросила о финансировании безвыходной ситуации, что только усугубило страдания людей.

Президент США считает, что конфликт затянулся и его пора заканчивать путем переговоров. Это подразумевает уступки с обеих сторон, и предстоит непростая дипломатическая работа. Рубио признал, что это изначально было известно, но сейчас все больше людей понимают, что необходимо положить конец конфликту на долгосрочную перспективу.

Уточнения

Мáрко Антóнио Рýбио — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года и сенатор США от штата Флорида (2011—2025) от Республиканской партии.

