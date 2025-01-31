Экономическая бравада: чем для США опасны санкции против союзников

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Патрик Чованек отмечает, что недавно США и Колумбия едва не вступили в критическое противостояние.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Дональд Трамп, возмутившись отказом Боготы принять американские военные рейсы с заключенными, обрушил на Колумбию поток угроз, включая повышение пошлин на экспорт и введение строгих проверок для прибывающих в США из Колумбии. Однако, по мнению Патрика Чованека, наибольшую опасность представляют угрозы ввести банковские санкции.

Эти санкции, по мнению эксперта, являются экономическим аналогом ядерной бравады. Если США всерьез начнут применять такие меры, это может привести к заморозке активов Колумбии, включая казначейские облигации США, и отключению страны от глобальной финансовой системы. Это, в свою очередь, подорвет роль США как надежного гаранта крупнейших мировых финансовых рынков.

Экономический партнер, Колумбия, неожиданно оказалась в списке государств, против которых могут быть применены такие меры. Ранее подобные санкции применялись против традиционных противников, таких как Китай.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

