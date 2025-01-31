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Угроза ящура: Польша может остановить импорт немецкого мяса

1:50
Мир

В связи с обнаружением случаев ящура в Германии представители польского Сейма выступили с инициативой о закрытии границы между странами. С таким предложением выступили вице-маршал Кшиштоф Босак и депутат Пшемыслав Виплер. Информацию об этом передает EADaily.

Лаборатория
Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лаборатория

Первый случай заболевания за последние сорок лет был зафиксирован 15 января на немецкой ферме в муниципалитете Хоппегартен, расположенном в 70 километрах от польской границы. Стоит отметить, что на территории Польши данное заболевание не регистрировалось более полувека.

Представители партии "Конфедерация" настаивают на решительных действиях, напоминая о том, как Германия ранее не колебалась при принятии жестких мер в отношении миграционной политики. По их мнению, существующий пограничный контроль, введенный Главной ветеринарной инспекцией Польши, недостаточно эффективен.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что крупногабаритные транспортные средства с мясной продукцией и живым скотом продолжают пересекать границу. Существующие методы дезинфекции признаются недостаточными для предотвращения распространения заболевания.

Статистика показывает неуклонное снижение поголовья свиней в Польше: если в 1992 году насчитывалось 21 миллион голов, то к 2014 году это число сократилось до 9 миллионов. Политики опасаются, что проникновение ящура может усугубить ситуацию в животноводческом секторе страны.

Примечательно, что некоторые страны, включая Великобританию и Южную Корею, уже ввели запрет на импорт мяса из Германии в связи с возникшей угрозой.

Уточнения

Я́щур — острое вирусное заболевание из группы зоонозов, характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полости, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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