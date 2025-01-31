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Побег по-белорусски — гражданка РБ сбежала из-под стражи в Польше

1:33
Мир

В Польше разгорается скандал вокруг гражданки Белоруссии, Дарьи Остапенко, осужденной за шпионаж. Об этом пишет издание EADaily.

Военный с биноклем
Фото: dvidshub.net= by Айзек Ибарра, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Военный с биноклем

Сообщается, что девушка не явилась в тюрьму для отбывания наказания. Эта новость, на первый взгляд, может показаться неправдоподобной, но, учитывая исторический контекст, когда Польшу называли "самым весёлым бараком соцлагеря", она приобретает ироничный оттенок.

Дарья Остапенко была задержана в польском городе Лодзь в декабре 2023 года по обвинению в шпионаже. По прибытии в Польшу она активно включилась в деятельность белорусской оппозиции в Варшаве.

По информации польских и белорусских источников, Остапенко стала активным членом оппозиционного движения, направленного против президента Белоруссии, Александра Лукашенко. Однако, как утверждают польские спецслужбы, эта деятельность была лишь прикрытием для ее разведывательной деятельности.

В результате судебного разбирательства Остапенко была приговорена к одному году и восьми месяцам тюремного заключения, а также к выплате штрафа в размере 15 500 злотых. Однако, как стало известно из польских СМИ, в настоящее время ее местонахождение остается неизвестным.

Руководитель отдела по работе с клиентами Варшавско-Пражского районного суда, Катажина Брогош, сообщила "Белсату", что Дарья О., осужденная за шпионаж, не явилась для отбывания наказания.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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