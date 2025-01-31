Санкционный маршрут — британец нашел английские товары в Москве

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Более тысячи дней прошло с момента начала специальной военной операции на Украине, и российская экономика уже почти три года функционирует в условиях санкционного давления.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

Живущий в России британец решил проверить, как повлияли эти события на доступность популярных британских товаров в Москве. Он посетил различные магазины и обнаружил, что многие бренды с его родины по-прежнему можно найти в продаже.

Британец отметил, что за семь лет жизни в России его часто спрашивают о британских брендах, об их доступности и ценах. После начала СВО эти вопросы стали звучать еще чаще, особенно в связи с уходом многих британских компаний из страны. Чтобы прояснить ситуацию, он составил список из 11 знаковых британских товаров и отправился на их поиски по московским магазинам.

Первой точкой стал "Ашан", обычный московский супермаркет. Там британец сразу же обнаружил средство для стирки Ariel, которое изначально было британским брендом, а сейчас принадлежит американской компании Proctor&Gamble. Стоимость упаковки объемом 1,3 л составила 750 рублей.

Следующей находкой стал виски Bell's, который, по словам блогера, изначально был шотландским брендом, а сейчас принадлежит лондонской компании Diageo. Примечательно, что конкретно этот напиток был произведен для российского рынка, о чем свидетельствовала этикетка на русском языке. Тем не менее, на обороте бутылки было указано, что виски дистиллирован и купажирован в Шотландии.

В "Ашане" также были обнаружены презервативы Durex, классический британский бренд средств контрацепции.

В более дорогой сети магазинов британец нашел шоколадный батончик Whispa от Cadbury, американской компании Mondelēz. Он вспомнил, что этот батончик был очень популярен в России в начале 2000-х, но затем исчез с прилавков.

Еще одним продуктом из списка оказался шотландский напиток Irn Bru от компании AG Barr, чья штаб-квартира по-прежнему находится в Шотландии.

Также в магазине удалось найти Newcastle Brown Ale, классическое британское пиво из Ньюкасла, которое сейчас производится компанией Heineken.

Автомобили Bentley британец решил искать не в супермаркетах, а в специализированном центре в Москве. Он отметил, что в автосалоне представлены все модели британского производителя.

Следующим пунктом стала одежда Alexander McQueen, которую можно найти в ЦУМе, самом эксклюзивном универмаге в России.

После посещения различных магазинов британец не смог найти три товара из своего списка: йоркширский чай, диетическое печенье McVitie's и горчицу Coleman's. Тогда он решил обратиться к онлайн-магазинам.

В интернете ему удалось найти йоркширский чай, в том числе упаковку из 40 пакетиков за 1200 рублей с доставкой на следующий день.

Также было найдено диетическое печенье McVitie's, которое предлагалось по 2500 рублей за шесть пачек с доставкой из Турции в течение пяти дней.

К сожалению, горчицу Coleman's найти не удалось. Крупные оптовые магазины предлагали ее только коробками с доставкой в течение нескольких недель, а в розницу купить ее не представлялось возможным. Таким образом, этот продукт стал единственной неудачей в эксперименте.