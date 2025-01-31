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Суровая реальность — Европа хочет возобновления поставок газа из России

3:39
Мир

В европейском политическом пространстве всё отчётливее слышны голоса, призывающие к возобновлению работы уцелевшей ветки газопровода "Северный поток — 2". По мнению сторонников этой идеи, запуск газопровода позволит мгновенно разрешить энергетический кризис, охвативший Европу.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Однако, противники, придерживающиеся антироссийских взглядов, категорически отвергают такую возможность.

Вопрос о перспективах восстановления газопроводов "Газпрома", повреждённых в результате диверсии в сентябре 2022 года, вновь вышел на повестку дня. Энергетическое агентство Дании выдало разрешение компании Nord Stream 2 AG, оператору трубопровода, на проведение работ по закрытию и герметизации повреждённых участков. Этот шаг рассматривается как первый этап на пути к восстановлению газовой ветки, которая до начала конфликта на Украине обеспечивала значительную часть потребностей Германии в газе.

Лидер немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), Алиса Вайдель, заявила о намерении в случае прихода к власти запустить "Северный поток" и демонтировать ветровые турбины, вернув в строй атомные электростанции.

Перспектива нормализации отношений с Москвой и возвращения Германии к зависимости от российского газа вызывает опасения у ряда стран ЕС. Президент Польши, Анджей Дуда, предостерег от "искушения" возобновить поставки газа из России, подчеркнув, что такой шаг создаст угрозу для Украины, Польши и других стран Центральной Европы, укрепит господство России над Европой. Дуда призвал к демонтажу газопровода, построенного на российские деньги, вместо его ремонта.

Однако, для немецких избирателей и промышленности потеря дешёвого российского газа обернулась катастрофой. Энергетический шок, усугублённый закрытием атомных электростанций, привёл к падению уровня жизни и сокращению производства. Согласно докладу организации "Форум за новую экономику", неспособность защитить немецкую промышленность от роста цен на энергоносители может превратить текущее десятилетие в "потерянное десятилетие для Германии".

ЕС сталкивается с трудноразрешимой задачей: как одновременно наказать Россию экономически и обеспечить себя достаточными объёмами газа. Несмотря на многочисленные санкции, Европа продолжает закупать у "Газпрома" значительные объёмы сжиженного природного газа (СПГ).

Датское энергетическое агентство объясняет своё разрешение на ремонт необходимостью соблюдения норм международного права, которые обязывают выдавать разрешение на строительство и эксплуатацию трубопроводных объектов на континентальном шельфе Дании. Планируется установить водонепроницаемые крышки на повреждённые трубы и, возможно, поднять трубы с целью их ремонта.

Одна из веток "Северного потока — 2" осталась неповреждённой и готова к эксплуатации. Запуск этой ветки позволит обеспечить значительную часть объёма газа, поставлявшегося по "Северному потоку — 1", и, возможно, разрешить энергетический кризис.

Возобновление зависимости от "Газпрома" сопряжено с моральными издержками и обвинениями в предательстве Украины. Однако, возможность снова открыть газовые краны — это технический факт. Вопрос в том, смогут ли политические лидеры устоять перед этим искушением.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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