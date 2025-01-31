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Выстрел в ногу — европейские фермеры продолжают страдать из-за санкций против РФ

Мир

Европейская комиссия приняла решение о введении пошлин на российские удобрения, стремясь достичь сразу нескольких целей.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Изначально предполагалось, что эта мера позволит сократить доходы России, поддерживающие её военные действия, оказать помощь европейским производителям удобрений и избежать роста цен, который мог бы вызвать недовольство фермеров.

Однако, как отмечает издание Politico, итог может оказаться совсем иным. Вместо ожидаемого триумфа, существует риск, что новые пошлины обернутся для Евросоюза "тройным провалом".

В последнее время европейские производители удобрений выражали обеспокоенность тем, что Москва, столкнувшись с сокращением экспорта газа в Европу, начала активно использовать свой дешёвый газ для производства дешёвых удобрений, которые затем поставляются в ЕС. Таким образом, даже несмотря на западные санкции, Россия смогла сохранить приток средств, необходимых для поддержания своей экономики.

В ответ на эту ситуацию Европейская комиссия предложила ввести пошлины на удобрения, поступающие из России и Белоруссии. Однако, существует опасность, что этот план, предусматривающий длительные переходные периоды и постепенное введение мер, в итоге не удовлетворит ни одну из заинтересованных сторон.

Согласно анализу Politico, российские доходы не претерпят существенного сокращения, европейские производители удобрений не получат ощутимой поддержки, а фермеры, которые закупают дешёвую российскую продукцию для снижения своих издержек, столкнутся с дополнительными расходами, которые могут оказаться непосильными.

В итоге, введение пошлин на российские удобрения может не достичь поставленных целей и вместо ожидаемой победы привести к разочарованию всех участников рынка.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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