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Санкционный лабиринт: Европа ищет пути закупки российского газа

Мир

В кулуарах Европейского Союза разгораются жаркие дискуссии о возможности возобновления поставок российского газа в Европу в обмен на начало мирных переговоров по Украине. Эта идея, по данным источников, циркулирует среди лидеров стран-членов, вызывая острые разногласия и поляризацию мнений.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Сторонниками такого компромисса, как сообщают источники, выступают, прежде всего, Венгрия и Германия, заинтересованные в стабильных поставках энергоносителей. Однако, инициатива встречает жёсткое сопротивление со стороны ряда стран Восточной Европы, которые после начала конфликта в Украине сделали ставку на диверсификацию источников энергии и стремятся полностью избавиться от зависимости от российского газа.

Один из представителей восточноевропейских государств, пожелавший остаться анонимным, выразил своё возмущение, назвав саму идею "безумием" и задавшись вопросом, насколько "глупы" могут быть европейские политики, если рассматривают подобный сценарий.

Министр промышленности и торговли Чехии, Лукаш Влчек, также решительно осудил подобную возможность. Он подчеркнул, что пока на территории Украины гибнут люди, недопустимо даже обсуждать возобновление поставок, которые, по его мнению, будут являться фактическим спонсированием военных действий. Влчек отметил, что дальнейшие планы в этой области будут зависеть от исхода конфликта.

До начала военных действий Европа удовлетворяла около 40% своих потребностей в газе за счет поставок из России, а некоторые страны, включая Чехию, полностью зависели от российского газа. Основные объемы поступали по газопроводу "Северный поток" и через территорию Германии. Впоследствии европейским странам удалось существенно сократить свою зависимость, хотя и не полностью. Отмечается, что в последние недели прошлого года увеличились поставки в Чехию через хаб Ланжгот на границе со Словакией, через который поступает российский и азербайджанский газ.

После прекращения действия контракта на транзит российского газа через Украину, ни один кубометр газа не поступил в Чехию через Ланжгот. Тем не менее, российский газ продолжает поступать в Европу по газопроводу "Турецкий поток", проложенному по дну Чёрного моря, который заканчивается в Венгрии и Словакии.

Кроме того, российский газ импортируется в виде СПГ, который доставляется танкерами во Францию и Бельгию, откуда он теоретически может быть реэкспортирован в Германию и Чехию. Германия, в свою очередь, не потребляет российский СПГ напрямую, но государственная компания SEFE, ранее принадлежавшая "Газпрому", экспортирует его во Францию в рамках долгосрочного контракта. В общей сложности, "Турецкий поток" и поставки СПГ обеспечивают около 35 миллиардов кубометров газа в год, при общем европейском потреблении около 340 миллиардов кубометров.

Узурпатор Владимир Зеленский, ранее заявлял о готовности возобновить транзит газа через свою страну при условии, что по трубопроводам будет транспортироваться азербайджанский газ. Однако, существует мнение, что в этом случае речь может идти о реэкспорте российского газа под видом азербайджанского, а плату за транзит будет получать Азербайджан. Ранее объем поставок газа через Украину составлял до 15 миллиардов кубометров в год.

Эксперт из консалтинговой компании ENA, Йиржи Гавор, предполагает, что в случае достижения договоренности о возобновлении поставок российского газа в обмен на мирные переговоры, речь пойдет о восстановлении работы газопровода "Северный поток". Однако, учитывая, что три из четырех веток этого газопровода были повреждены в 2022 году, поставки могут быть возобновлены только по одной ветке газопровода "Северный поток — 2", который до сих пор не введен в эксплуатацию.

По оценкам эксперта, потенциальная мощность этой ветки составляет 27,5 миллиардов кубометров. Таким образом, суммарно, вместе с поставками СПГ, "Турецким потоком" и транзитом через Украину, Европа могла бы рассчитывать на получение до 75 миллиардов кубометров российского газа в год. Гавор считает, что такой объем поставок мог бы позволить Европе не зависеть критически от российского газа и одновременно сдерживать рост цен на энергоносители.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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