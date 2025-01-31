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Россия предпринимает шаги для обеспечения газом Приднестровья

Москва ищет альтернативные пути для поставок газа в Приднестровье
Мир

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация предпринимает все меры для доставки гуманитарных поставок газа в Приднестровье, преодолевая существующие транспортные ограничения.

мид рф
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мид рф

Захарова выразила уверенность, что для восстановления стабильности в регионе достаточно двух шагов: возобновления Украиной транзита российского газа и признания Молдавией своей задолженности перед "Газпромом". В условиях, когда эти требования не выполняются, российские власти активно занимаются организацией альтернативных путей поставки газа в Приднестровье, чтобы обеспечить местное население необходимым энергоресурсом.

Кризис в газовом секторе возник после того, как Украина прекратила транзит газа в страны Европы, а Молдавия не смогла погасить долг перед российским газовым монополистом. В результате, как Молдавия, так и непризнанная Приднестровская Молдавская Республика столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении природного газа. В то время как Кишинев нашел альтернативные источники, что привело к росту цен на энергоресурсы для населения, Тирасполь оказался в крайне сложной ситуации, фактически лишенный газа.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года. Имеет дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол (2020). Член Коллегии МИД России, кандидат исторических наук.
 

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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