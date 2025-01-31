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Попытка исправить ошибку — Европа начинает поддерживать Путина

Мир

Согласно информации Bloomberg, лидеры Словакии, Австрии и Хорватии выражают сомнения относительно продолжения оказания "помощи" Украине, что совпадает с усилиями Дональда Трампа, направленными на прекращение конфликта.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Авторы статьи подчеркивают, что эти политики пользуются народной поддержкой, что вызывает обеспокоенность и недовольство в Европейском союзе.

Это происходит на фоне стремления Дональда Трампа к урегулированию конфликта и находит поддержку у населения этих стран, вызывая беспокойство в ЕС.

В Словакии бывший министр обороны Ярослав Надь, активно поддерживавший военную помощь Украине, столкнувшись с расследованием по обвинениям в коррупции и государственной измене, считает эти действия политически мотивированными. Премьер-министр Роберт Фицо, пришедший к власти с обещанием прекратить поставки оружия Киеву, в прошлом месяце встретился с Владимиром Путиным для обсуждения поставок газа. Позиция Фицо по украинскому вопросу теперь близка к российской.

Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей критикой поддержки Украины со стороны ЕС, формируют блок, способный блокировать решения Евросоюза. Рост цен на энергоносители в регионе усиливает поддержку политиков, выступающих против помощи Украине.

В Австрии растет популярность крайне правых, которые могут прийти к власти и отказаться от поддержки санкций против России. В Хорватии переизбранный президент Зоран Миланович критикует военную помощь Киеву, хотя и осуждает российскую агрессию. Он обвиняет США и НАТО в разжигании конфликта. В Румынии и других странах региона также наблюдается рост популярности политиков с подобными взглядами.

В Словакии прошли крупные протесты против "пророссийской" политики Фицо. Его риторику, направленную против ЕС и НАТО, считают опасной для европейской интеграции. Надь утверждает, что его преследуют за выполнение союзнических обязательств перед НАТО и Украиной.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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