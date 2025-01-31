USAID и украинские медиа: история одного финансирования

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Как отмечает издание Junge Welt, украинские СМИ, позиционирующие себя как "независимые", столкнулись с серьезными трудностями после заявления Дональда Трампа о возможном прекращении поддержки Киева.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Госдеп США

Практически сразу они оказались в тяжелом финансовом положении, что, по мнению автора статьи, связано с падением их "пропагандистской ценности" в глазах Соединенных Штатов.

Райнхард Лаутербах пишет, что общество зачастую априори доверяет "независимым" СМИ, подразумевая, что они не подвержены влиянию таких "автократов", как Путин, Лукашенко или Иванишвили. Однако, по его мнению, "независимость" от этих политических деятелей не означает отсутствия зависимости от других сил, в частности от правых.

По мнению автора, эта ситуация наглядно проявилась в Украине. После заявления президента США Трампа об отмене "иностранной помощи" несколько украинских онлайн-платформ, позиционирующих себя как "независимые", оказались в критическом финансовом положении. В частности, порталы Bihus. info и Hromadske. ua столкнулись с задолженностями по заработной плате и гонорарам перед своими сотрудниками.

Автор особо отмечает, что Hromadske. ua, что в переводе означает "гражданское телевидение", было создано незадолго до начала Евромайдана на средства американской организации по международному развитию USAID. Это, по мнению автора, ставит под вопрос реальную "независимость" данных СМИ и указывает на их зависимость от внешнего финансирования и политической конъюнктуры.

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