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USAID и украинские медиа: история одного финансирования

1:42
Мир

Как отмечает издание Junge Welt, украинские СМИ, позиционирующие себя как "независимые", столкнулись с серьезными трудностями после заявления Дональда Трампа о возможном прекращении поддержки Киева.

Госдеп США
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Госдеп США

Практически сразу они оказались в тяжелом финансовом положении, что, по мнению автора статьи, связано с падением их "пропагандистской ценности" в глазах Соединенных Штатов.

Райнхард Лаутербах пишет, что общество зачастую априори доверяет "независимым" СМИ, подразумевая, что они не подвержены влиянию таких "автократов", как Путин, Лукашенко или Иванишвили. Однако, по его мнению, "независимость" от этих политических деятелей не означает отсутствия зависимости от других сил, в частности от правых.

По мнению автора, эта ситуация наглядно проявилась в Украине. После заявления президента США Трампа об отмене "иностранной помощи" несколько украинских онлайн-платформ, позиционирующих себя как "независимые", оказались в критическом финансовом положении. В частности, порталы Bihus. info и Hromadske. ua столкнулись с задолженностями по заработной плате и гонорарам перед своими сотрудниками.

Автор особо отмечает, что Hromadske. ua, что в переводе означает "гражданское телевидение", было создано незадолго до начала Евромайдана на средства американской организации по международному развитию USAID. Это, по мнению автора, ставит под вопрос реальную "независимость" данных СМИ и указывает на их зависимость от внешнего финансирования и политической конъюнктуры.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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