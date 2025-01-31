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Технологическое противостояние: Китай бросает вызов Западу

3:14
Мир

Бурное развитие технологий в Китае бросило вызов Западу. Появление доступного чат-бота DeepSeek, сравнимого по функционалу с ChatGPT, сигнализирует о начале ожесточенной конкуренции в сфере искусственного интеллекта, которая, по мнению некоторых экспертов, может превзойти по накалу даже космическую гонку прошлого века.

Искусственный интеллект
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

Успех DeepSeek, независимо от того, насколько он преувеличен, демонстрирует серьезные достижения Китая в области технологий. Создание качественного и при этом бюджетного ИИ — само по себе значительный прорыв, аналогичный запуску первого спутника Советским Союзом, который в свое время потряс США. Даже если скептики правы, и DeepSeek не оправдает ожиданий, это не отменяет главного: Китай превратился в мощного конкурента для западных технологических лидеров. Его экономическое влияние значительно превосходит потенциал СССР в период космической гонки.

Ранее западные компании рассматривали Китай как площадку для дешевого производства, оставляя разработку и исследования на родине. Предполагалось, что коммунистический режим подавит творческий потенциал Китая. Однако это оказалось заблуждением. В 2023 году Китай обогнал все остальные страны по количеству зарегистрированных патентов. Китайские университеты выпускают вдвое больше специалистов в научно-технической сфере, чем американские. DeepSeek — лишь один из примеров инновационного потенциала Китая, который проявляется также в разработке литий-ионных батарей и электромобилей.

США воспринимают успехи Китая как угрозу и стремятся замедлить его экономическое развитие. Эта позиция поддерживается обеими политическими партиями. Введенные Дональдом Трампом торговые ограничения были сохранены и расширены Джо Байденом, который также ввел ограничения на экспорт микрочипов. Однако в некоторых секторах, например, в производстве электромобилей, Китай уже занял лидирующие позиции, что вызвало ответные протекционистские меры со стороны США и ЕС. Стоимость китайских литий-ионных батарей существенно снизилась за последнее десятилетие.

Несмотря на экономические проблемы, такие как убыточность государственных компаний и кризис на рынке недвижимости, Китай продолжает развивать высокотехнологичные отрасли. Стратегия Китая, основанная на долгосрочном планировании, государственной поддержке и защите развивающихся отраслей, контрастирует с подходом Великобритании. Китай не полагается исключительно на рыночные механизмы и не отказывается от перспективных проектов.

Появление DeepSeek повлияло на стоимость акций американских технологических компаний, поставив под сомнение эффективность их инвестиций. Однако более доступные модели ИИ могут ускорить внедрение этой технологии. Несмотря на риски, связанные с конфиденциальностью, безопасностью и сокращением рабочих мест, ИИ имеет и потенциальные преимущества.

Уточнения

Игровой искусственный интеллект — набор программных методик, которые используются в компьютерных играх для создания иллюзии интеллекта в поведении персонажей, управляемых компьютером.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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