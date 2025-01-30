Карпенко ответил на критику выборов в Белоруссии со стороны Киева

ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши

2:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Председатель Центральной комиссии по выборам (ЦИК) Республики Белоруссии Игорь Карпенко ответил на высказывания Киева, касающиеся нелегитимности последних президентских выборов у соседей.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Стасевич / ТАСС / БелТА, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Александра Лукашенко

Он акцентировал внимание на том, что международное сообщество уже давно ставит под вопрос законность правления Владимира Зеленского на Украине, чьи полномочия формально истекли 20 мая 2024 года из-за отсутствия выборов при действующем военном положении. Сам украинский политический деятель ранее выразил сомнения относительно целесообразности проведения голосования в сложившихся обстоятельствах. Карпенко подчеркнул, что подобные обвинения белорусских властей со стороны Украины не являются новинкой; ЦИК этой страны неоднократно высказывался о якобы отсутствии легитимных выборов на территории Белоруссии. В ответ представители Минска напомнили об украинском политическом кризисе 2004 года, когда президент был избран в условиях нарушения конституционных норм и избирательного законодательства.

Председатель ЦИК также коснулся попыток Украины исключить Россию и Беларусь из Всемирной ассоциации избирательных комиссий. По его мнению, это было явное вмешательство политических интересов в работу международных структур, что противоречит их статусу нейтральных организаций.

Отдельно Карпенко прокомментировал критику выборов со стороны польского руководства: за 30 лет независимости Белоруссию всегда демонстрировала уважение к суверенитету Польши и воздерживалась от оценок внутренней политики, даже в периоды острых противостояний. Он призвал к взаимному уважению и сотрудничеству между странами без внешнего давления.

По официальным данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко на выборах 26 января поддержан был более чем 86% избирателей. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила сохранение санкций против Минска из-за несоответствия выборов демократическим стандартам и свободным процедурам, что было поддержано рядом западных государств.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный президент Белоруссии.



И́горь Васи́льевич Карпе́нко (бел Ігар Васільевіч Карпенка; род. 28 апреля 1964 , Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель. Председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам.



Ка́я Ка́ллас (эст. Kaja Kallas, в замужестве (2002—2006) — Лейгер, Leiger; род. 18 июня 1977, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский юрист, политический и государственный деятель.



Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

