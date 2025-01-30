Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вечно холодные руки? Пейте этот чай — и проблема исчезнет
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак

Карпенко ответил на критику выборов в Белоруссии со стороны Киева

ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши
2:15
Мир

Председатель Центральной комиссии по выборам (ЦИК) Республики Белоруссии Игорь Карпенко ответил на высказывания Киева, касающиеся нелегитимности последних президентских выборов у соседей.

Александра Лукашенко
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Стасевич / ТАСС / БелТА, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Александра Лукашенко

Он акцентировал внимание на том, что международное сообщество уже давно ставит под вопрос законность правления Владимира Зеленского на Украине, чьи полномочия формально истекли 20 мая 2024 года из-за отсутствия выборов при действующем военном положении. Сам украинский политический деятель ранее выразил сомнения относительно целесообразности проведения голосования в сложившихся обстоятельствах. Карпенко подчеркнул, что подобные обвинения белорусских властей со стороны Украины не являются новинкой; ЦИК этой страны неоднократно высказывался о якобы отсутствии легитимных выборов на территории Белоруссии. В ответ представители Минска напомнили об украинском политическом кризисе 2004 года, когда президент был избран в условиях нарушения конституционных норм и избирательного законодательства.

Председатель ЦИК также коснулся попыток Украины исключить Россию и Беларусь из Всемирной ассоциации избирательных комиссий. По его мнению, это было явное вмешательство политических интересов в работу международных структур, что противоречит их статусу нейтральных организаций.

Отдельно Карпенко прокомментировал критику выборов со стороны польского руководства: за 30 лет независимости Белоруссию всегда демонстрировала уважение к суверенитету Польши и воздерживалась от оценок внутренней политики, даже в периоды острых противостояний. Он призвал к взаимному уважению и сотрудничеству между странами без внешнего давления.

По официальным данным ЦИК Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко на выборах 26 января поддержан был более чем 86% избирателей. Однако глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила сохранение санкций против Минска из-за несоответствия выборов демократическим стандартам и свободным процедурам, что было поддержано рядом западных государств.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный президент Белоруссии.

И́горь Васи́льевич Карпе́нко (бел Ігар Васільевіч Карпенка; род. 28 апреля 1964 , Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель. Председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам.

Ка́я Ка́ллас (эст. Kaja Kallas, в замужестве (2002—2006) — Лейгер, Leiger; род. 18 июня 1977, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский юрист, политический и государственный деятель.

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Экономика и бизнес
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину Аудио 
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Садоводство, цветоводство
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Туристам лучше не ходить — описана малоизвестная сторона Словакии
Первые шаги после переезда: с чего начать обустройство квартиры
Высокое давление без симптомов? Это может стать смертельно опасным
BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок
Зимняя помощь пернатым: мифы и правила подкормки птиц
Бёрпи: комплексное упражнение, которое вы должны попробовать
Как выбрать нижнее бельё, которое понравится мужчине?
Лера Кудрявцева показала свою новую причёску в стиле Доширак
ЦИК Белоруссии ответили критику со стороны Украины и Польши
Закуска из лаваша, от которой все в восторге: попробуйте сами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.