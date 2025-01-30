Всемирный банк стал вторым крупнейшим кредитором Украины

Государственный долг Украины перед структурами Всемирного банка существенно возрос на 65%, сумма составила почти 23 миллиарда долларов США. Указанные данные были представлены украинским отделением "Форбс", опираясь на информацию Министерства финансов.
Согласно последнему отчету, в структуре зарубежных инвесторов Украины Всемирный банк занимает теперь позицию второго по величине после ЕС. В предыдущие месяцы украинские СМИ информировали о том, что общий государственный долг страны увеличился до 165,1 млрд. долларов США, составляя 89% ВВП по итогам 2024 г.
В своем октябрьском отчете за 2024 год спрогнозировал дальнейшее повышение государственного долга Украины Международный валютный фонд. Согласно данным МВФ, к концу 2024 года этот показатель может равняться почти 95,6% ВВП, а уже в начале следующего периода — превысить отметку 100%.
Международный валютный фонд, (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США. Это крупнейшая финансовая организация мира. Россия вступила в МВФ в 1992 году, став 165-м членом организации.
Forbes (рус. Форбс) — американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Основан 15 сентября 1917 года Берти Чарлзом Форбсом.
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