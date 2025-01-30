Бельгийское воздушное пространство закрыто на время

Технический сбой радара Canac парализовал небо Бельгии

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Возникновение критической ситуации с временным приостановлением работы бельгийского воздушного пространства было вызвано серьезной поломкой основного радара системы контроля безопасности авиаперевозок (Canac).

Фото: openverse by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ самолёт Boeing 737-9 MAX

"Согласно имеющимся данным, причиной стала неисправность радарного оборудования Canac", — отмечено в официальном заявлении. Аэропорт Брюсселя ранее в текущий четверг объявил о полной невозможности выполнения авиарейсов через воздушное пространство Бельгии.

В настоящее время, спустя около часа вынужденных ограничений, процесс восстановления нормального функционирования авиационного сообщения в стране активно продолжается после устранения технических неполадок.