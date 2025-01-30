Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать идеальную форму ногтей: 3 главных варианта
Глушить мотор при остановке ДПС — полезная привычка или лишний риск
Десерт без муки и яиц: попробуйте лёгкий клубничный мусс
Экономика Польши лидирует в Европе на фоне спада производства в Германии и Франции
Как превратить старые виниловые пластинки в уникальные элементы интерьера
Как вырастить огурцы на две недели раньше соседей: проверенный метод
Качаем пресс с помощью планки! Как для этого делать популярное упражнение?
Модные акценты 2025: 9 аксессуаров для создания стильного образа
Кошка всегда хочет есть? Разбираемся, в чём дело и как помочь

Бельгийское воздушное пространство закрыто на время

Технический сбой радара Canac парализовал небо Бельгии
0:45
Мир

Возникновение критической ситуации с временным приостановлением работы бельгийского воздушного пространства было вызвано серьезной поломкой основного радара системы контроля безопасности авиаперевозок (Canac).

самолёт Boeing 737-9 MAX
Фото: openverse by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
самолёт Boeing 737-9 MAX

"Согласно имеющимся данным, причиной стала неисправность радарного оборудования Canac", — отмечено в официальном заявлении. Аэропорт Брюсселя ранее в текущий четверг объявил о полной невозможности выполнения авиарейсов через воздушное пространство Бельгии.

В настоящее время, спустя около часа вынужденных ограничений, процесс восстановления нормального функционирования авиационного сообщения в стране активно продолжается после устранения технических неполадок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Садоводство, цветоводство
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод Аудио 
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Недвижимость
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Последние материалы
Как выбрать идеальную форму ногтей: 3 главных варианта
Глушить мотор при остановке ДПС — полезная привычка или лишний риск
Десерт без муки и яиц: попробуйте лёгкий клубничный мусс
Экономика Польши лидирует в Европе на фоне спада производства в Германии и Франции
Как превратить старые виниловые пластинки в уникальные элементы интерьера
Как вырастить огурцы на две недели раньше соседей: проверенный метод
Качаем пресс с помощью планки! Как для этого делать популярное упражнение?
Модные акценты 2025: 9 аксессуаров для создания стильного образа
Кошка всегда хочет есть? Разбираемся, в чём дело и как помочь
Невролог рассказал, какой тип магния самый полезный для мозга: улучшает память и способность к обучению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.