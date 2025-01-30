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В Европе назвали Зеленского угрозой безопасности

Малинен: Зеленский — враг Европы, угроза для Евросоюза
1:46
Мир

29 января профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский представляет серьёзную угрозу для европейских стран. Об этом пишут Известия.

флаг европейского союза
Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
флаг европейского союза

Это заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter*), комментируя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о роли Киева в прекращении транзита российского газа через территорию Украины.

Малинен выразил мнение, что Зеленский является главным врагом Европы. Вслед за ним он назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен одной из ключевых угроз для Евросоюза. 

Ранее в тот же день американское издание American Thinker опубликовало статью, в которой утверждалось, что действия Зеленского ведут к глобальной катастрофе, и подчеркивалась необходимость переговоров с Россией для урегулирования украинского конфликта.

Согласно Конституции Украины, срок полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года. Президентские выборы, которые должны были пройти в марте того же года, были отменены в связи с введённым военным положением, которое продолжается с 24 февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин 17 мая 2024 года заявил, что вопрос легитимности президента Украины должен решаться внутри самой Украины, однако для России важным остаётся правовой статус и законность нахождения украинского лидера на своём посту.

*Запрещён на территории РФ.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года.

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen), урождённая А́льбрехт (нем. Albrecht; род. 8 октября 1958, Иксель, Брюссель, Бельгия) — немецкий и европейский политический и государственный деятель, бывший министр обороны Германии. Первая женщина на должности министра обороны Германии, с 1 декабря 2019 года — председатель Европейской комиссии, первая женщина в этой должности.

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации.

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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