Виталий Игнатьев заявил, альтернатив поставкам газа из России нет

Молдавия изменила условия европейской помощи для Приднестровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев сообщил, что власти Молдавии внесли изменения в условия предоставления европейской помощи, предназначенной для газоснабжения Приднестровья.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

Он подчеркнул, что альтернативных поставок газа, кроме как из России, на данный момент нет.

Игнатьев уточнил, что Европейская комиссия объявила о выделении гранта в размере 30 млн евро для закупки газа, необходимого для производства электроэнергии в Приднестровье. Однако, по словам министра, в ходе недавней встречи экспертов молдавская сторона изменила первоначальные условия предоставления этой помощи. Чиновник выразил недоумение тем, что ни представители Молдавии, ни европейские чиновники не смогли прояснить, какое конкретное количество газа будет предоставлено Приднестровью.

Игнатьев отметил, что, несмотря на признание важности европейской помощи, действия молдавской стороны могут свести на нет предложения европейских партнеров. Он добавил, что, помимо поставок из России, других жизнеспособных вариантов для обеспечения Приднестровья газом и энергоресурсами пока не существует.